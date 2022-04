Francesco Totti beccato a letto con un’altra donna, la FOTO ha fatto il giro del web. Sorrisi complici e tante coccole

L’ex capitano della Roma ha postato sulla sua pagina Ig uno scatto in compagnia di una signorina durante un riposino pomeridiano.

Le voci di una presunta crisi matrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono emerse di soppiatto tutte insieme come un uragano sconvolgendo la sua famiglia ed i figli che ignari di tutto si sono trovati coinvolti.

È stato proprio l’ex capitano della Roma a smentire tutto tramite un video Instagram in cui chiedeva alla stampa e ai giornali di gossip di lasciare stare questa vicenda. Anche Ilary poco dopo è intervenuta nel salottino di “Verissimo” parlandi di “pessima figura” fatta dai principali organi di stampa nazionale che hanno lanciato la bomba senza prove certe.

Oggi che il polverone mediatico sembra scemato, spunta però una foto che lo stesso Pupone ha condiviso sul suo profilo social che lo mostra assieme ad una signorina in atteggiamenti intimi. Di chi si tratta? Cosa avrà detto Ilary stavolta?

Francesco Totti non si nasconde, accanto a lei è tutto più bello

Non è quel che sembra. Stavolta Francesco non ha commesso nessun reato meritevole di clamore, se non però un bell’applauso come papà dell’anno visto che con i suoi figli è sempre al top e non perde occasione di passare del tempo con loro.

Questo è il caso dello scatto che lo stesso Pupone ha immortalato pochi giorni fa sul divano di casa abbracciato alla figlia Chanel di quasi 25 anni. La ragazza è la sua secondogenita, nata il 13 maggio 2007, ma nonostante l’età in casa non è cambiato molto l’atteggiamento di affetto padre-figlia.

Nello scatto leggermente sfocato ed in penombra si vedono il bomber a petto nudo mentre sorride accarezzando la figlia che sopita è appoggiata al suo petto, avvolta da una copertina di pile e una colata di capelli biondi che le avvolgono il viso ed il collo.

Padre amorevolissimo, Francesco spesso si mostra anche accanto agli altri figli adorati, sia a Cristian, nato il 6 novembre 2005, che a Isabel, la terzogenita nata il 10 marzo 2016. Stavolta niente scenate della moglie che probabilmente ha anche assistito alla scena più che compiaciuta.