La bellissima modella italiana Valentina Vignali si è superata con il suo ultimo IG post: si tratta di tre foto ed un video senza precedenti.

Valentina, chiamata anche “Vignalona” per via della sua altezza, ha dato il meglio di sé nell’ultimo post, condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram: il web è fuori controllo!

Nelle immagini, la meravigliosa ex gieffina indossa un dolcevita bianco, una giacca nera, una minigonna super corta, un paio di calze velate, una borsa beige ed un paio di stivaletti: il suo stile non teme rivali!

Nella didascalia del post, la bella influencer ha scritto: “About last night” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Riguardo la notte scorsa”).

Siete curiosi di vedere il post più esplosivo che ci sia? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Valentina Vignali conquista il web intero: le sue FOTO sono già virali…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Le immagini, scattate al The Fleur Room di New York, sono state commentate anche da un personaggio famoso del mondo dello spettacolo: si tratta della nota cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana Giovanna Maria Coletti, conosciuta come Jo Squillo.

Nella prima foto del post, Valentina posa seduta su un divanetto nero, con i piedi incrociati, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un sorriso accennato sulle labbra: resisterle è impossibile!

Il secondo scatto, invece, è un collage di due immagini, nelle quali la Vignali si immortala riflessa nello specchio davanti a sé, mentre guarda se stessa nello schermo del cellulare: mai vista tanta bellezza tutta insieme…

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Una delle donne più belle che ci siano“; “Sei stupenda”; “Sei veramente bellissima” oppure “Questa foto è stupenda grazie al tuo fascino”.