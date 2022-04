Sono ore difficili per Meghan Markle. La moglie di Harry ha dovuto fare i conti con una pesante perdita: il dispiacere è incolmabile per la duchessa.

Dolore e tristezza sono i sentimenti dilaganti nel cuore di Meghan Markle. La duchessa di Sussex, 40 anni, ha perso una persona molto importante nella sua vita, finendo nel dolore più grande.

Sempre nell’occhio dei media, la moglie di Harry nelle ultime settimane era già finita nel mirino per un’altra situazione molto delicata. Secondo alcuni rumors la reale sarebbe ai ferri corti con il marito, con cui ha detto addio a Palazzo due anni trasferendosi in America.

In una lussuosa villa situata a Santa Barbara, in California, la coppia si è ricostruita una nuova vita al fianco dei figli Archie e Lilibet Diana. Dopo la Megxit sembra aver trovato una nuova felicità, tuttavia minata da un presunto allontanamento, ma non confermato.

A queste difficoltà si è aggiunto un grave accadimento: l’ex attrice di “Suits” ha detto addio a una persona a cui era molto affezionata.

Meghan Markle nel dramma: l’addio più triste, cosa sta succedendo

Meghan Markle (Instagram)

Meghan ha detto per sempre addio al grande amico Oli Juste, addestratore di animali. Grazie a lui è entrata a contatto con l’ente benefico a favore degli animali, il Mayhew, di cui è patrona dal 2019, ultimo legame con la famiglia reale inglese.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Gianluca Grinoble de “Il Volo” fa un importante annuncio: l’inizio di una nuova era?

Dopo questa perdita, a tre anni dalla sua presenza nell’organizzazione, ha lasciato il suo ruolo per poi scrivere una lettera a cuore aperto a seguito del pesante lutto. 45 anni, ha ricordato l’amico in particolare per il suo impegno con gli animali: la moglie di Harry si è detta con il cuore spezzato per questo lutto improvviso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sangiovanni, quello che può succedere destabilizza: “Picchi di panico..”

Mentre si sta riprendendo da questo dolore, ha preso la decisione definitiva levandosi dall’ente dedicato agli animali e in questo modo spezzando l’ultimo filo che la legava alla Royal Family.

Intanto si sta dedicando alla realizzazione di un podcast tutto suo in collaborazione con Spotify. Gli episodi saranno dedicati al tema della discriminazione di genere che sta già facendo tremare i parenti di Harry. Tanta l’ansia che si possa lasciare andare a rivelazioni scottanti, mettendo in difficoltà la Regina nell’anno del Giubileo di Platino.