Sangiovanni, quello che può succedere destabilizza: “Picchi di panico..”

Sangiovanni non si ferma. Nuova musica, nuovo look ed un’ammissione che nessuno si aspettava

Sangiovanni ad un anno di distanza dal suo exploit nella scuola di “Amici” continua a farsi amare dal suo pubblico. Il cantante che ha scalato le classifiche con singoli come Malibù, Lady, Farfalle portata a Sanremo, è pronto ancora a sorprendere con il suo nuovo album, “Cadere Volare” che esce proprio oggi, 8 aprile.

Con questa uscita Sangio ha rivoluzionato anche il suo look. Ha rasato i capelli. Non si piaceva più, si sentiva poco curato e ha deciso di cambiare totalmente. “Ora sono felice, mi sento veramente bene. Mi piaccio così” ha detto nel corso di una intervista a radio KissKiss.

I fan sono entusiasti di lui che non è mai uguale a sè stesso, sempre pronto ad evolversi e mostrare qualcosa di nuovo, non solo in musica. Le sue ammissioni però preoccupano un po’. Ecco cosa ha rivelato.

Sangiovanni e l’ammissione sul suo carattere: i dettagli

In musica come nella vita Sangiovanni mixa sempre diversi elementi, la leggerezza, l’amore e le cose belle, ma anche quei sentimenti intimi e che spesso possono fare paura come il tormento.

Questo lo ha sempre fatto anche se adesso ha deciso di osare e di mostrare di più. E anche la copertina del suo disco lo dice chiaramente, in bilico tra il cadere ed il volare. Sono tante le volte, ha spiegato il giovane artista, in cui si pensa di stare per cadere ed in realtà si è solo in bilico per spiccare il volo.

Sangiovanni si sente fortunato e dice di essere circodato da persone che gli vogliono bene ma che quando sbaglia glielo fanno anche notare. Non cita esplicitamente la sua Giulia Stabile ma è chiaro che il riferimento sia anche a lei.

Proprio queste persone, dice Sangiovanni, lo aiutano nei momenti no per rialzarsi ogni volta. Molte di loro fanno parte del suo team di lavoro. Proprio con loro vuole crescere e migliorarsi perché dal punto di vista del carattere c’è molto ancora da fare.

Ed è qui che arriva l’ammissione che destabilizza: “Io ho picchi di panico totale ed altri di grande euforia – ha detto –e questo può succedere nella stessa giornata. Quindi non è semplice nemmeno per loro starmi vicino”.