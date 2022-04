Francesco Renga è insieme a lei: su Instagram le immagini conquistano il pubblico ed è davvero un grande successo

I suoi ricchi, la sua voce e la sua fama di bello e tenebroso lo precedono. Una delle voci più belle del panorama italiano ed una carriera che non si è mai affievolita, nonostante lui mantenga da sempre un profilo basso, poco avvezzo al gossip e ai pettegolezzi. Parliamo di Francesco Renga, l’ex compagno di Ambra Angiolini.

Vincitore del Festival di Sanremo con la sua “Angelo”, ha sempre vissuto il suo successo in modo garbato e rispettoso, mettendosi da parte quando i pettegolezzi erano esagerati.

Basta pensare alla sua separazione con la mamma dei suoi figli. Lui e Ambra però sono rimasti in ottimi rapporti e nelle interviste hanno sempre parole di stima e di bene vero uno per l’altro.

Proprio lui a “Verissimo” ha detto che insieme alla sua ex compagna e ai loro due figli, resteranno per sempre una famiglia.

Francesco Renga insieme a lei, il momento del ritorno: VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

E proprio aria di famiglia, di spensieratezza e di gioia si respira in un divertentissimo video pubblicato sul profilo Instagram di Francesco Renga. Il cantante, in versione casalinga con i capelli raccolti in una sorta di fascia-bandana e degli occhiali, si esibisce ma non è solo.

Insieme a lui c’è Jolanda, la primogenita avuta insieme ad Ambra. Padre e figlia si divertono ad imitare un pezzo estrapolato da uno dei cartoon di animazione più amati degli ultimi anni: Shrek. Nella clip i due ripropongono il dialogo tra l’orco verde e Ciuchino, l’asinello suo amico che cerca di convincerlo nel rimanere a casa con lui.

La voce di Ciuchino è “doppiata” da Renga e quella di Shrek da sua figlia. Sono simpaticissimi ed il web gli riempie di complimenti.

Un modo giocoso per accogliere il ritorno della sua piccola che vive con mamma Ambra. “È tornata la mia @jolandarenga e questo è il risultato… 🤪🤣 buon weekend a tutti! ❤️” ha scritto il cantante a corredo del filmato.