La showgirl nell’ultimo servizio fotografico realizzato indossa un look sbarazzino decisamente inusuale per lei, super castigata come vuole il trend di stagione.

Sono giorni frenetici questi per la bellissima cantante Sabrina Salerno che nelle sue stories Instagram non smette più di mostrare le guide di prova fatte assieme al figlio Luca neo patentato.

La showgirl è spaventata e attonita di fronte alle prove del ragazzo, come mamma la cosa è plausibile, ma i fan per la prima volta la vedono diversa, in una vesta apprensiva e dolce di chi vuole il meglio per la sua famiglia, anche in termini di sicurezza.

In una veste inedita l’hanno vista anche nell’ultimo post social dove calza i panni di una scolaretta per bene senza eccessi o nudità, che invece spesso esibisce con grande enfasi, padrona del suo corpo perfetto e di una autostima in netta ascesa.

Vediamo dunque questo carosello di foto, Sabrina qui ha scelto di appropriarsi e fare suo lo stile di questa primavera che sta spopolando nelle passerelle e sul web. Da incorniciare.

Sabrina Salerno scolaretta super sensuale, che punto vita da vera pin up!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sandra Milo è la prima a commentare la serie di scatti che immortalano la diva degli anni Ottanta, “Urca, che bellezza!” scrive raccogliendo l’opinione di tutta la community della Salerno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Bianca Atzei, scollatura da infarto e dolci effusioni fuori a… mezzanotte: “Non vediamo l’ora”. – FOTO

All’attrice si accodano poi in serie anche i follower che si scatenano nei commenti: “🎼Più bella cosa non c è più bella cosa di te Unica come sei Immensa quando vuoi Grazie di esistere”, “Sempreverde Sabrina, fascino senza fine😍”, “Anche così castigata sei una bomba, chi l’avrebbe mai detto?!”.

Tutto questo clamore per via del look indossato total white che abbiamo visto sfilare non solo durante la settimana della moda a Milano ma anche nei recenti red carpet degli eventi mondani più importanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesco Renga e l’annuncio più bello sui social: il VIDEO del dolce ritorno fa sciogliere il cuore

Sabrina indossa infatti un completo firmato Elisabetta Franchi, una camicetta bianca con pomposo fiocco al collo rigido ripreso dall’armadio maschile. Una gonna a vita altissima di tessuto goffrato con bottoni dorati posti a decoro nella parte alta a simulare una divisa militare e frange per adornare nella parte bassa, super mini e davvero sbarazzina.

Una chicca per lei abituata ad un abbigliamento più eccentrico e molto succinto, una scoperta che ai fan è però piaciuta moltissimo e che in molti si augurano di poter rivedere prestissimo nel feed della sua pagina social dove conta 1,2 milioni di fan.