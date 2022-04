Nel pomeriggio di ieri un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente in moto verificatosi lungo corso Francia, nella zona Nord di Roma. Inutili i soccorsi da parte del 118.

Un ragazzo di soli 19 anni è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. La tragedia nel pomeriggio di ieri a Roma lungo corso Francia. Stando ai primi rilievi, il giovane sarebbe finito sull’asfalto dopo che la moto sulla quale viaggiava avrebbe impattato contro uno spartitraffico.

Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del motociclista, sopraggiunto sul colpo. La dinamica del terribile sinistro è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale.

Roma, perde il controllo della moto e cade sull’asfalto: Leonardo muore a soli 19 anni

Ennesimo incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 aprile, un ragazzo è morto a Roma mentre percorreva corso Francia in sella alla sua moto, una Ktm Duke. La vittima è Leonardo Lamma, 19enne residente a Labaro.

Il centauro, secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione locale di Roma Today, avrebbe perso il controllo della due ruote e sarebbe finito rovinosamente sull’asfalto dopo essere stato sbalzato dalla sella.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i medici del 118, ma per Leonardo era ormai troppo tardi. Ai soccorritori non è rimasto altro che constatare il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo l’incidente.

Oltre al 118, sono accorsi anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi ed avviato gli accertamenti del caso. Non è, difatti, ancora chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo della moto alla vittima: l’ipotesi al momento più accreditata, scrive Roma Today, è che la Ktm abbia urtato lo spartitraffico e successivamente il 19enne è finito al suolo.

Gli agenti si sono occupati anche dell’identificazione del giovane che, al momento della tragedia, non aveva con sé i documenti.