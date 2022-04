Belen colpisce ed affonda il pubblico a casa, in diretta tv parla della sua farfalla. La reazione di Stefano De Martino lascia senza parole.

L’argentina più famosa in Italia e nel mondo, lascia il pubblico de “Le Iene” incredulo, in un siparietto davvero incredibile parla della sua farfalla, ormai allargata alla quale necessitano alcune cure. Stefano De Martino, reagisce così. Assurdo.

Dalle ultime e note indiscrezioni, Stefano De Martino (ex ballerino di amici) e la showgirl Belen Rodríguez, sono ritornati insieme. I due sono convolati a nozze nel lontano 2013, il matrimonio fu un momento molto sentito ed atteso, non solo dalle famiglie ma anche dai fan. Da questa relazione è nato Santiago, fratello di Luna Mari nata dalla successiva relazione di Belen con l’hair-stylist Antonino Spinalbese.

Belen e Stefano si sono lasciati nel 2017, la separazione non è stata affatto facile. Dopo alcuni anni c’è stato un riavvicinamento e tra un tira e molla sembra arrivato il momento di stare insieme per sempre.

Belen tuona in tv, Stefano è allibito come tutti?

Il siparietto che ha creato Belen in diretta televisiva mentre era alla conduzione del programma “Le Iene” ha dell’incredibile. La sua ironia ha però smosso gli animi, diverse battutine sono state fatte sui suoi commenti ma allo stesso tempo la showgirl si è portata a casa un’infinità di approvazioni.

“E’ stata molto sincera in modo simpatico”, commenta qualcuno, “Ironia è un sintomo di bellezza e lei è una donna completa” risponde qualche altro ma tra i commenti c’è anche il colpo di scena, “Ma lei parlava della farfalla tatuata e noi tutti abbiamo capito male e riso”, sarà vero?

Nel video è possibile sentire la showgirl che parla della sua farfalla, ormai allargata come un aquilone dopo due gravidanze, Belen sottolinea anche che sta pensando di correre ai ripari per riportare la situazione alla normalità. Ma in tutto questo, Stefano De Martino, che reazione ha avuto?

Strano ma vero, Stefano De Martino (attuale compagno di Belen) non ha avuto nessuna reazione. I fan, per questo suo silenzio, sono rimasti alquanto sorpresi; che sia una tattica per fomentare ancora di più le voci sulla farfalla di Belen? Fatto sta che per un po’ non si parlerà d’altro, d’altronde la showgirl è una delle donne più desiderate d’Italia, con o senza la farfalla allargata come un aquilone. E’ possibile che lo stesso Stefano commenti la vicenda tra qualche ora, ad ogni modo, staremo a vedere.