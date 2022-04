Un operaio di 49 anni è morto nel pomeriggio di ieri mentre lavorava all’interno di un’azienda sita a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo.

Ancora incidente mortali sul lavoro. È accaduto nel pomeriggio di ieri in all’interno di una ditta di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, dove un operaio di 49 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato in una macchina insacchettatrice.

Scattato l’allarme, sul posto si è precipitata l’equipe medica del 118 che ha provato disperatamente a rianimare il 49enne, ma ogni tentativo non ha avuto successo. Intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Un operaio è deceduto in seguito ad un grave incidente sul lavoro verificatosi ieri pomeriggio, giovedì 7 aprile, nella sede della Rofix, azienda sita in via Cave a Villanova Mondovì, comune in provincia di Cuneo, che si occupa della produzioni di materiali per l’edilizia.

A perdere la vita Christian Lori, 49enne residente a Genova. L’operaio, secondo quanto riportano varie fonti locali e la redazione di Sky Tg24, stava lavorando presso la ditta quando, per cause ancora da determinare con esattezza, è rimasto incastrato tra i rulli di una macchina insacchettatrice.

Dopo la chiamata al numero unico per le emergenze da parte dei colleghi, sul luogo della tragedia sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. I soccorsi hanno liberato l’operaio dal macchinario, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile. Alla fine, i medici si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per le gravissime lesioni riportate.

Presso la ditta sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire il terribile incidente e risalire alle cause che hanno fatto finire Lori tra i rulli del macchinario.

Quello verificatosi a Villanova Mondovì è il secondo incidente mortale sul lavoro in poche ore nel cuneese. Sempre nel pomeriggio, riporta Sky Tg24, a Roascio un muratore di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un’impalcatura installata in un cantiere.