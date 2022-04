Un operaio di 42 anni ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere di Fumane, comune in provincia di Verona. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Una scia di sangue che non si arresta quella delle vittime sul lavoro in Italia. Ieri pomeriggio un operaio di 42 anni è morto mentre si trovava all’interno di un cantiere di una villa in costruzione a Fumane, in provincia di Verona. Il 42enne è stato trovato dal datore di lavoro incastrato in un pozzetto.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per l’operaio elettricista era ormai troppo tardi. Rimangono ora da verificare le cause del decesso e la dinamica dell’incidente, di cui si stanno occupando le forze dell’ordine.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 aprile, un uomo è morto mentre stava effettuando dei lavori in un cantiere di una villa in costruzione a Fumane, piccolo comune della provincia di Verona.

La vittima, un operaio elettricista di 42 anni residente nel veronese di cui non è stata resa nota l’identità, stando a quanto appreso dai colleghi de Il Dolomiti, è stato ritrovato incastrato a testa in giù in un piccolo pozzetto. A fare la tragica scoperta il datore di lavoro che, preoccupato di non veder rientrare il 42enne, è andato a cercarlo.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze. Sul cantiere sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118, a bordo di un elisoccorso. Ogni tentativo di rianimazione, però, non ha avuto successo e ai medici non è rimasto altro che dichiarare il decesso dell’operaio.

Come da prassi, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Caprino ed il personale dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) per condurre tutti gli accertamenti del caso. Ancora del tutto da chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita al 42enne.