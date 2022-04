Un bimbo di soli due anni è morto ieri mattina a Casarea, frazione di Casalnuovo (Napoli), dopo essere stato investito dal trattore guidato dal padre.

Casalnuovo, travolto dal trattore condotto dal padre: muore bimbo di soli 2 anni

Aveva solo due anni il bambino deceduto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 6 aprile, a Casarea, piccola frazione del comune di Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Il piccolo, secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, è stato travolto dal trattore con cui il padre, un uomo di 36 anni, stava arando il terreno adiacente all’abitazione. I presenti hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze e sul posto si è precipitata l’equipe medica del 118 a bordo di un’ambulanza. Purtroppo, per il bimbo era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che appurarne il decesso.

Presso la proprietà sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e gli uomini della Scientifica che si sono occupati degli accertamenti del caso. Si ipotizza, riferiscono i colleghi de Il Corriere del Mezzogiorno, che il piccolo, mentre giocava, sia stato attirato dal mezzo agricolo e lo abbia rincorso rimanendo incastrato sotto la piccola fresa montata sul trattore.

La salma è stata trasferita presso il Policlinico del capoluogo campano, dove nelle prossime ore verrà eseguito l’esame autoptico, disposto dall’autorità giudiziaria.

Sotto choc la comunità di Casalnuovo. Il sindaco Massimo Pelliccia sulla propria pagina Facebook ha condiviso un post esprimendo il proprio cordoglio per la famiglia del bimbo.