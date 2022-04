Flora Canto, c’è un altro uomo nella sua vita: le nozze saltano? – FOTO

Enrico Brignano e Flora Canto stanno per compiere il grande passo, ma c’è anche un altro uomo nella vita della conduttrice: chi è?

Flora Canto e Enrico Brignano sono una delle coppie più amate dal pubblico italiano che con la loro semplicità e il loro modo di fare hanno conquistato milioni di fan.

Complici nella vita privata e professionale, i due non solo sono compagni e genitori ma anche colleghi. Hanno fatto divertire il pubblico con lo spettacolo Un’ora sola vi vorrei che in pochissimo tempo ha fatto sold out. Oggi sembrano pronti a fare il grande passo, le nozze sono sempre più vicine: ma chi è l’altro uomo che supporta e sostiene Flora Canto?

Flora Canto, l’uomo che non l’ha mai abbandonata – FOTO

In realtà Flora Canto ha tre uomini nella sua vita: il suo compagno Enrico Brignano, suo figlio che è il più piccolo della famiglia e suo padre che l’ha sempre supportata e sostenuta.

Così in occasione del suo compleanno ha voluto dedicare un post proprio colui che l’ha messa al mondo e l’ha resa una donna strepitosa.

“Al mio Lifecoach preferito.. a te che mi insegni tutti i trucchi per sopravvivere in questa giungla chiamata vita…A te che sei un nonno meraviglioso…Auguri papino mio!”. Nella foto che ha pubblicato appaiono lei, il papà e la figlia. Tre generazioni a confronto.

Non sono mancati i commenti da parte dei fan, tra i tanti si legge: “Ma veramente è il tuo papà?” e poi ancora “Che bel papà“.

I due hanno lo stesso sorriso genuino e di una semplicità unica. Uno accanto all’altro sempre, padre e figlia si supportano e sostengono a vicenda e in ogni occasione. Sarà Pino, così si chiama il papà, a portarla all’altare e i follower non vedono l’ora di vederli mano nella mano.