Amadeus e Giovanna, il retroscena piccante sul loro primo appuntamento

Amadeus e Giovanna, vi sveliamo cosa è successo durante il loro primo appuntamento. Ecco cosa ha fatto il presentatore in macchina

Amadeus e Giovanna, non c’è bisogno di aggiungere altro. Per loro basta citare i nomi per capire e dire tutto. Lui il presentatore più ambito del momento, lei la donna più invidiata. Un amore forte, che è nato dopo un po’ di resistenze, ma che ha regalato ad entrambi la vita che volevano.

Li abbiamo conosciuti in tv ed insieme a loro ci siamo appassionati alla loro storia, non perché l’abbiano vissuta sotto i riflettori ma perché con moderazione, classe ed eleganza hanno mostrato come l’amore e la semplicità sia tutto nella vita, anche quando hai una carriera scoppiettante in Rai e sei uno dei professionisti più in voga del momento. Non per nulla, dopo tre Festival di Sanremo da urlo, glieli aspettano ancora altri due da organizzare e presentare.

Amadeus e Giovanna, è lei a parlare: “Eravamo in macchina e..”

Nel corso del tempo abbiamo imparato a conoscere tante cose di Amadeus e Giovanna, piccoli retroscena quotidiani che i due hanno raccontato nel corso di varie interviste. I fan però vorrebbero scrutare ancora di più, vorrebbero vederli nella loro vita di tutti i giorni tramite i social.

Sappiamo che Amadeus però non è per nulla avvezzo a queste cose, tanto che è Giovanna che gestisce il loro profilo Instagram condiviso senza entrare però troppo nel personale che vogliono mantenere privato.

C’è però un particolare che proprio Giovanna ha raccontato tempo fa sulla sua conoscenza con Amadeus. Lei all’inizio era titubante, alla fine però ha accettato e ha detto sì ad un primo appuntamento. È qui che la moglie del presentatore ha rivelato il retroscena piccante.

Lo ha fatto nel salotto di Mara Venier a “Domenica In”. Giovanna ha raccontato: “Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso”. Il presentatore molto preso da lei ha tentato di baciarla e Giovanna lo ha respinto.

È bastato però il secondo appuntamento per far cadere il muro che aveva alzato nell’incontro precedente. Il primo bacio è arrivato e da allora lei e Ama non si sono più lasciati.