Carlo Conti e Roberta Morise, sapete perché i due si sono lasciati? I reali motivi dell’addio mai svelati prima d’ora

Per diverso tempo hanno fatto coppia fissa nel mondo dello spettacolo e nella vita privata. La notizia della loro unione ha suscitato anche un po’ di clamore per via della differenza di età ma loro non si sono curati di questo e sono andati avanti. Parliamo di uno dei presentatori più amati di casa Rai, Carlo Conti e una delle showgirl che proprio negli studi di Viale Mazzini, affianco a Conti, è “nata televisivamente”, Roberta Morise.

I due sono stati insieme per diverso tempo attirando l’attenzione del gossip. Tra di loro ben 25 anni di età di differenza che per i due non era affatto un problema. Come per Amadeus e Giovanna, anche per Carlo e Roberta “L’Eredità” è stata galeotta.

È lì che i due si sono incontranti, conosciuti, ravvicinati ed amati. Ad un certo punto però l’idillio è finito, oggi i due vivono vite diverse ma i fan si chiedono, con grande curiosità, perché è finita.

Carlo Conti e Roberta Morise, la verità sulla loro storia

È stata proprio Roberta Morise a rivelare i motivi che hanno portato all’addio con Carlo Conti. Adesso lei è protagonista de “L’Isola dei Famosi”, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, ed i più curiosi si aspettano che lei possa raccontare qualche aneddoto sulla sua relazione con il noto presentatore.

Lo farà per strategia? Oppure no anche per rispetto del suo nuovo compagno, Giulio Fratini? Occhi puntati su di lei in attesa di qualche succulenta news. Nel frattempo, però, i curiosi possono accontentarsi di quello che proprio la Morise raccontò qualche tempo fa al settimanale Chi.

Se la differenza d’età tra lei e Carlo di cui tutti parlavano all’inizio non era un problema, alla fine però non ha fatto che rovinare le cose. “Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia – ha rivelato la Morise – che la passione piano piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età”.

Questo secondo la naufraga il motivo reale dell’addio. Dal canto suo Carlo Conti, oggi felicemente sposato con Francesca Vaccaro che lo ha reso papà di Matteo, non ha mai parlato della storia e dei motivi per i quali è finita.