Silvia Toffanin, spuntano le FOTO di 10 anni fa: la moglie di Pier Silvio era una vera bomba!

Silvia Toffanin, conduttrice più amata della televisione italiana, sembra una eterna ragazzina: anche da giovanissima, però, era di una bellezza mozzafiato

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate della televisione italiana: per molto tempo è stata vittima di pregiudizi, ma ad oggi viene apprezzata semplicemente per quello che è. Perché tanto odio? Silvia ha cominciato come tante altre ragazze, poi lei e Pier Silvio Berlusconi si sono innamorati e da allora niente è stato più lo stesso.

I due hanno sempre tenuto riservata la loro relazione, ben lontana da tutti i riflettori. Non sono ancora sposati, ma sono una coppia consolidata oramai da tantissimo tempo. Insieme hanno vissuto la grande gioia di diventare genitori e nel loro privato sono una famiglia come tante altre: nella vita pubblica, però, le cose sono totalmente diverse per loro.

Silvia Toffanin, ecco com’era dieci anni fa: sempre bellissima!

Pier Silvio, infatti, è a capo della rete mentre Silvia conduce un talk molto famoso che si chiama Verissimo. All’inizio le hanno dato della raccomandata, ma poi la sua empatia e la sua dolcezza, l’hanno portata a diventare una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ad oggi gli haters si contano sulle dita di una mano: non si può non voler bene ad una donna come lei. Tutti i personaggi del mondo dello spettacolo nutrono una profonda stima e di sicuro merita pienamente il doppio appuntamento settimanale di Verissimo.

Sono passati molti anni da quando ha cominciato la sua carriera, e la sua bellezza continua a fiorire ogni giorno che passa. Sui social, negli ultimi giorni, sono spuntate alcune vecchie foto di Silvia che hanno incuriosito tutti.

C’è un pensiero che però accomuna tutti: Silvia, alla ragazzina che era, non ha assolutamente niente da invidiare.