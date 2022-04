La talentuosa cantante italiana Elodie ha condiviso una tripletta di foto a dir poco pazzesche: i fan sono su di giri!

Elodie Di Patrizi, meglio nota semplicemente come Elodie, è un vero schianto nel suo ultimo IG post: si tratta di tre scatti semplicemente divini, che hanno compiuto una strage di cuori in tutta Italia…

Nelle immagini la seconda classificata alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi indossa una t-shirt blu, un giacchetto impermeabile, un paio di stivali gialli col tacco ed una salopette di pelle dallo spacco inguinale: il suo look ha diviso il web…

Da una parte ci sono gli utenti che hanno apprezzato l’outfit: “Che stile!”; “Un look stupendo e aggressivo, ma che indubbiamente esalta la tua meravigliosa bellezza” oppure “Nessuna cantante ha il tuo stile”.

Dall’altra, però, ci sono quelli che lo hanno criticato: “Come mettere su una bella ragazza dei vestiti orribili”; “Oggi con la parannanza” oppure “Ti sei messa a vendere la trippa?”.

Vediamo insieme il look tanto chiacchierato…

Elodie è sempre sulla bocca di tutti: sul web e sui giornali non si parla d’altro!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Una cosa è certa: la bellezza di Elodie non teme rivali!

Nel primo scatto del post, la bella influencer viene immortalata a trequarti, mentre posa in piedi con la testa leggermente inclinata, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un sorriso accennato sulle labbra: resisterle è impossibile!

Le foto hanno avuto un boom di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Una bomba come sempre“; “Semplicemente meravigliosa!”; “Sei bella perché sei autentica” oppure “Ma la bellezza?”.

I suoi post sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!

Non c’è alcun dubbio: Elodie sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!