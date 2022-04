Barbara D’Urso, gli ascolti de La Pupa e il Secchione stentano a decollare, ma la conduttrice non molla la presa: ecco cosa ha dichiarato durante la puntata di Pomeriggio 5

L’impegno televisivo che Barbara D’Urso sta portando avanti su Italia 1 non sembra stia dando i suoi frutti. La conduttrice, al timone de La Pupa e il Secchione, ha ancora quattro appuntamenti davanti a sé con cui tenterà di risollevare le sorti del programma. Tuttavia, essendo ormai la trasmissione a metà percorso, cercheremo di abbozzare un primo bilancio di questa esperienza.

Gli ascolti, al netto di un esordio che appariva più che promettente, sono infatti progressivamente calati nel corso delle settimane. La D’Urso, tuttavia, continua imperterrita a ringraziare il suo affezionato pubblico, come non ha mancato di fare proprio durante la puntata di Pomeriggio 5 di oggi. Analizziamo quanto da poco accaduto.

Barbara D’Urso, trasmissione al collasso? Lei fa finta di nulla e dichiara: “è solo merito vostro”

Durante il secondo blocco di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si è dedicata come di consueto alla puntata de La Pupa e il Secchione trasmessa ieri sera. Il programma di Italia 1, rilanciato dall’amata conduttrice, non starebbe di fatto raggiungendo i successi sperati.

L’appuntamento di martedì 5 aprile, infatti, ha raccolto davanti alla tv una media di 1.246.000 telespettatori, pari all’8,40% di share. Un risultato di certo non elettrizzante, considerando che la puntata d’esordio, in onda il 15 marzo scorso, aveva guadagnato oltre 2 milioni di telespettatori.

La conduttrice, prima di avviare il dibattito relativo a Vera Miales ed Amedeo Goria, si è tuttavia lasciata andare ad una dichiarazione davvero inaspettata. “Ringrazio come sempre voi che ci avete seguito ieri” – ha esordito la D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 – “Nonostante ci fosse una controprogrammazione fortissima eravate in molti“.

Il riferimento, ovviamente, era al match di Champions League tra Manchester City e Atletico Madrid, che nella serata di ieri ha monopolizzato le attenzioni del pubblico di Canale Cinque. Nonostante la concorrenza, Barbara si è detta più che entusiasta del risultato. “Questo è il mio grande applauso per voi“, ha chiosato la presentatrice, che è parsa estremamente riconoscente nei confronti del suo pubblico.

Ciò nonostante, i pessimi ascolti de La Pupa e il Secchione non mancheranno di far riflettere Pier Silvio Berlusconi. La trasmissione verrà rinnovata per una nuova edizione? Lo scopriremo presto.