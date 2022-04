La vita in diretta, la confessione della Isoardi paralizza Matano: “mi ha messo le corna”

La vita in diretta, la confessione di Elisa Isoardi ha paralizzato Alberto Matano: il conduttore non ha potuto far a meno di chiedere spiegazioni alla sua ospite

Il precedente servizio dedicato ad un canile ha fornito ad Alberto Matano l’assist perfetto per avviare l’ultimo blocco de La vita in diretta, che ha visto come di consueto l’intervento delle personalità dello spettacolo. Ospiti di oggi, la conduttrice Elisa Isoardi e la giornalista Barbara Alberti, che assieme al conduttore hanno parlato di una tematica che starebbe loro molto a cuore: quella degli animali domestici.

Sia Elisa che Barbara si sono dette affezionatissime ai rispettivi cani, divenuti ormai parte integrante della loro quotidianità. Queste, nello specifico, le parole della Isoardi sull’argomento: “non voglio risultare fanatica, ma è vero quando si dice che con gli animali c’è una vera e propria simbiosi“.

Successivamente, tuttavia, i toni in studio sono repentinamente cambiati a seguito di un intervento da parte di Barbara Alberti. Un’affermazione di quest’ultima, in particolare, è stata ampliamente commentata da Elisa Isoardi, fino al momento in cui la presentatrice non si è lasciata andare ad una sconvolgente ammissione. Persino Alberto Matano sembrava disorientato di fronte alle sue parole.

La vita in diretta, la confessione della Isoardi paralizza Alberto Matano: “mi ha messo le corna”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Barbara D’Urso, trasmissione al collasso? Lei fa finta di nulla e dichiara: “è solo merito vostro”

Il talk de La vita in diretta di quest’oggi, mercoledì 6 aprile, si è aperto con una discussione piuttosto animata circa il legame che si instaura tra uomo e animale. Le ospiti di Alberto Matano, la conduttrice Elisa Isoardi e la giornalista Barbara Alberti, non hanno mancato di sottolineare quanto i rispettivi cani siano divenuti una componente imprescindibile della loro quotidianità.

“Il mio cane mi ha davvero salvata” – ha esordito l’ex di Matteo Salvini – “Dobbiamo molto rispetto agli animali, spesso sono meglio di noi“. Un’osservazione che ha ovviamente incontrato il favore del padrone di casa, anch’egli grande amante degli animali.

Barbara Alberti, ricollegandosi al discorso della collega, ha tenuto a specificare quanto i cani, a contatto con gli esseri umani, riescano addirittura ad emulare i loro comportamenti e ad assorbirne le emozioni. Il discorso della giornalista, ad un certo punto, ha inaspettatamente preso una piega davvero imprevedibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chanel Totti, nel VIDEO con lei anche un ragazzo: la reazione di Ilary e Francesco

“I cani assorbono la nostra vita e quindi diventano come noi” – ha sentenziato l’ospite de La vita in diretta, per poi aggiungere – “Il mio ad esempio mi ha messo le corna!“. Un’esternazione che, a primo impatto, ha letteralmente paralizzato Alberto Matano, che non riusciva a spiegarsi il significato di quelle parole.

È stata proprio Elisa Isoardi, sorprendentemente, a completare il discorso della Alberti, narrando al padrone di casa del talk un aneddoto a dir poco esilarante circa il suo cane Zenit. “Anche il mio mi ha messo le corna” – ha esclamato la conduttrice, accodandosi alla collega – “Proprio ieri mi ha scambiata per una pallina e ha scelto lei anziché me“.

Il racconto dell’ex di Matteo Salvini, ovviamente, non ha mancato di far sorridere Alberto Matano. Inizialmente spiazzato dalle dichiarazioni delle sue ospiti, il giornalista, in seguito, non ha mancato di condividerne ogni affermazione pronunciata in studio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Laura Chiatti, un sogno ipnotico pronto a conquistarti: in FOTO se ne vedono due

“Gli animali sono di grande aiuto, dobbiamo prendercene cura“: questa l’ultima osservazione della Isoardi, prima che il conduttore cambiasse definitivamente discorso ed introducesse una nuova tematica da affrontare con le opinioniste.