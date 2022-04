Rocio Morales, la dedica dolcissima della moglie di Raoul Bova ad una persona speciale: alcuni fan non hanno mancato di lanciare l’allarme sui social

Rocio Morales, classe 1988, è la bellissima spagnola che, da oltre dieci anni, è al fianco dell’acclamato attore Raoul Bova. L’attrice e modella, che ha addirittura un passato da ex ballerina, si è fatta conoscere dal pubblico italiano in diverse occasioni.

Oltre ad aver recitato nella celebre fiction “Un passo dal cielo“, in cui interpretava il ruolo della modella Eva Fernandez, Rocio è stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo 2015 accanto a Carlo Conti. Una carriera in cui i successi, dunque, non sono affatto mancati.

In aggiunta, la Morales può contare anche sull’appoggio di un consistente numero di seguaci, che non smettono di controllare le sue pubblicazioni. Proprio l’ultimo post di Instagram, a questo proposito, non ha mancato di sollevare le domande degli ammiratori di Rocio: il motivo è davvero assurdo.

Rocio Morales, la dolce dedica per una persona inaspettata. Fan allarmati: “e Raoul?” – FOTO

Nella serata di ieri si è tenuta la premiere del docufilm “Laura Pausini – Piacere di conoscerti“, distribuito dal portale Amazon Prime Video. La cantante di Solarolo, elettrizzata per via di questo prodotto interamente dedicato alla sua vita e alla sua musica, non ha mancato di ringraziare tutte quelle persone che hanno presenziato all’evento, facendole arrivare il loro supporto.

Tra queste c’era anche la bellissima attrice spagnola Rocio Morales, compagna del più noto Raoul Bova. La modella, attraverso una compilation postata tramite Instagram, non ha mancato di complimentarsi con la celebre artista italiana.

“Ieri sera sono stata al fianco di una persona che stimo infinitamente […]. Una persona che sento vicina nel cuore e nell’anima“: queste le dolcissime parole con cui la Morales ha elogiato l’operato della Pausini. Tra le due, come si evince dalla didascalia, ci sarebbe un legame a dir poco speciale.

Nelle foto, Rocio si è mostrata in tutto il proprio splendore con indosso un sensualissimo abito nero, che non mancava di risaltarne il fisico stupendo. Alcuni utenti, nell’ammirarla, non sono però riusciti a trattenere una domanda inevitabile: “e Raoul dov’era?“.

A quanto pare, la Morales ha presenziato alla premiere del docufilm senza l’amato compagno. Nulla di cui preoccuparsi, ovviamente, dato che la coppia non manca di mostrarsi felice ed affiatata attraverso le rispettive pagine social.