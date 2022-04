Cristiano Malgioglio disintegra la Rai: la dura critica per il dolore provocato

Lo showman, Cristiano Malgioglio rompe il silenzio e punta il dito contro mamma Rai per i danni subiti. Cosa è successo nel dettaglio.

Da anni a questa parte il personaggio di Cristiano Malgioglio è entrato di diritto nel cuore degli appassionati. Diverse le circostanze in cui l’abbiamo visto protagonista dietro al bancone, nelle vesti di opinionista e giudice di vari programmi.

Dal “Grande Fratello” a “Tale e Quale Show“, lo showman dall’indole romantica e giocosa ha scalato le gerarchie delle preferenze tra gli addetti di mamma Rai, su tutti.

L’ultimo episodio in ordine di tempo, però ha provocato in lui una forte battuta d’arresto e un dietrofront sulle considerazioni rassicuranti dell’azienda che lo ha lanciato.

La partecipazione al programma di Milly Carlucci, “Il Cantante Mascherato” ha smascherato l’altro volto della medaglia rispetto al suo equilibrio attitudinale.

L’ex giudice alle dipendenze di Carlo Conti non le ha mandate a dire, in relazione agli ultimi spiacevoli episodi che gli hanno provocato qualche problema di troppo

Cristiano Malgioglio ‘denuncia’ mamma Rai per lo spiacevole episodio. Le sue parole al vetriolo

Non si era mai sbilanciato così lo showman più celebrato dal popolo Rai negli ultimi anni. Grazie alla sua simpatia e un’accesa intelligenza, Cristiano Malgioglio ha conquistato gli italiani.

Il paroliere più famoso del Belpaese ha dimostrato di sapersi adattare alle varie circostanze in cui presiede. Dal look bizzarro e sclerotico alle giustificate isterie il passo però è stato fin troppo breve.

Lo spiacevole episodio è legato ad uno degli ultimi palinsesti a cui ha preso parte, ovvero “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci. Lo showman, nelle vesti di “Soleluna” di ha perso l’ultimo confronto con il diretto avversario, ovvero il “Camaleonte“.

Al termine della performance come da regola del programma, Malgioglio ha dovuto svestire la sua maschera e palesarsi di fronte al pubblico ignaro.

Il giudice di Carlo Conti è rimasto contento di questa esperienza che ha contribuito ad arricchire il suo già corposo curriculum. Tuttavia, non è bastato per risparmiare una critica al veleno nei riguardi di mamma Rai.

Il cantautore di Ramacca ha lamentato dolori al collo e reumatismi vari per la maschera che ha dovuto indossare per sopperire la sua identità per tutta la durata del programma, fino all’eliminazione.

Insomma il noto paroliere sarebbe seriamente intenzionato a chiedere i danni fisici. Noi d’altro canto non vorremmo che si arrivasse ad uno scontro estremo. La nostra speranza invece è che il destino metta i due ‘avversari’ nelle condizioni di una stretta di mano e ‘amici come prima’.