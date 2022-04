Elisa Isoardi riesce sempre ad incantare la sua platea di ammiratori sui social network: la conduttrice ha pubblicato l’ennesimo scatto mozzafiato.

Elisa Isoardi, con la sua simpatia, il suo sorriso contagioso e la sua bellezza esagerata ha da sempre conquistato il pubblico da casa. La sua presenza nelle reti televisive era un qualcosa che piaceva a tutti: la maggior parte dei telespettatori amava trascorrere del tempo in ‘sua compagnia’. Da qualche tempo, tuttavia, la storica ex di Matteo Salvini è rimasta senza programmi. Questa cosa ha scatenato le ire di tutti i suoi fans, che a questo punto possono soltanto ammirarla attraverso i canali social.

La Isoardi, va detto, è sempre super attiva e non si assenta mai per troppe ore da Instagram. I suoi post, spesso e volentieri, incantano il pubblico. Anche stasera, la conduttrice è riuscita ad estasiare gli ammiratori condividendo una fotografia sublime. L’inquadratura dall’alto è spettacolare.

Elisa Isoardi, inquadratura dall’alto: si vede la sua curva più bella

Elisa Isoardi, in questi primi giorni del mese di Aprile, si sta rilassando tra le strade di Roma. La conduttrice adora letteralmente la capitale d’Italia e le sue parole riportate in didascalia non lasciano spazio ad altre interpretazioni. “Giornata da ricordare, un abbraccio a tutti voi” ha scritto la nativa di Cuneo aggiungendo anche alcuni hashtag come ‘Quanto sei bella Roma’ e ‘Giorni belli’.

La Isoardi piazza due contenuti nel post: un video e una fotografia. Nel filmato la 39enne fa vedere alcuni sprazzi di Roma. Nello scatto, invece, la classe 1982 fa vedere tutta la sua bellezza. L’inquadratura dall’alto mette in evidenza la sua curva più bello: il sorriso di Elisa è un qualcosa difficile da commentare. Nonostante ciò, anche il suo fisico impressionante conquista comunque la scena e fa sognare il popolo del web.