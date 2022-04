Alessandra Amoroso è una cantante amatissima dal pubblico italiano. Milioni di fan l’acclamano ai suoi concerti e durante le sue ospitate nei talent in tv.

Madrina del suo successo, la grande Maria De Filippi: ricordiamo che Alessandra partecipò più di dieci anni fa ad Amici e da quel momento per lei, sono arrivate solo enormi soddisfazioni, merito assoluto della sua voce e delle sue meravigliose canzoni.

Durante la sua partecipazioni ad Amici, programma che alla finale l’ha vista vincitrice della sua edizione, la sua voce ha subito colpito professori e giudici esterni e con la sua canzone “Immobile”, ogni sabato pomeriggio era una vera e pura emozione per tutto il pubblico. I concentri di Alessandra sono sempre zeppi di persone che, fanno la fila per godersi la sua musica. Oltre al talento indiscusso della cantante, i fan sono innamorati della personalità di Alessandra, in quanto si è sempre concessa al pubblico con tutta se stessa, mostrando pregi e debolezze, come la sua sensibilità che secondo tanti, è la chiave della sua musica.

Alessandra Amoroso ha un problema di salute, le condizioni

Gli ultimi periodi non sono ad ogni modo molto semplici per Alessandra Amoroso che sta attraversando un momento delicato. La cantante ha dovuto curarsi un’alopecia da stress che le ha causato una perdita importante di capelli.

Le difficoltà non sono finite qui, in quanto Alessandra si è dovuta poi sottoporre anche ad un intervento alle corde vocali a causa di alcuni noduli che andavano tolti il prima possibile. Questo ha causato non poche preoccupazioni alla cantante che ha temuto di dover mettere a rischio la sua carriera e tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Dopo l’operazione ed il dovuto riposo, le cose sono fortunatamente migliorate, Alessandra sta bene ed è pronta ad emozionare tutti i fan con la sua fantastica voce e le sue canzoni che fanno da sempre, da colonna sonora alle storie d’amore.

