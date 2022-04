Francesca Ferragni ha condiviso con i fan un momento speciale che è diventato virale, ecco cosa ha combinato ieri

Non avrebbe mai immaginato di diventare un’influencer eppure oggi vanta di più di un milione di follower che la seguono e supportano in ogni situazione. Francesca Ferragni ha seguito le orme delle sorelle Chiara e Valentina ed ora non la ferma più nessuno.

Sta per diventare mamma e sui social non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della gravidanza che diventano subito virali. In questi mesi non ha rinunciato al cibo e ha pubblicato spesso scatti che la ritraggono intenta a mangiare.

Francesca Ferragni, il giorno tanto atteso è arrivato – FOTO

Per Francesca Ferragni il 6 aprile è stato un giorno speciale. Ha festeggiato il Carbonara Day, mangiando un bel piatto in uno dei ristoranti più rinomati di Milano. Per l’occasione non poteva mancare una foto pubblicato sul suo profilo Instagram dove si è mostrata ai fan con un primo piano.

“Non solo oggi” ha scritto sotto al post che è diventato virale. Capelli legati, camicia di jeans e un bavaglino con scritto: “Oggi sono goloso”.

Ormai la sua golosità non si ferma più, da quando è incinta ogni occasione è buona per assaggiare piatti e prelibatezze. La Ferragni ha messo da parte la dieta e l’allenamento, almeno per questi mesi.

Manca sempre meno al parto e i fan non vedono l’ora di conoscere il piccolo della famiglia. Intanto, qualcuno ha commentato sotto alla foto della carbonara con messaggi come: “Franci sei la più bella delle donne ferragni…. sei la più semplice….non ti nascondi dietro a un trucco….sei così come sei….Complimenti”. Poi ancora: “E anche oggi baby è stato sfamato”.

Francesca, Valentina e Chiara sono molto legate e il trio trascorre molto tempo insieme. E’ probabile, infatti, che ieri a cena ci fossero anche loro. I fan, ormai, non possono fare a meno di seguirle.