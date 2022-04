Perde il controllo dell’auto a causa di un malore e investe due persone: tragico bilancio

Nella mattinata di ieri a Vasto, in provincia di Chieti, un uomo colpito da un malore alla guida di un’auto ha travolto due donne: una è deceduta, l’altra è grave.

Una donna di 64 anni è morta tragicamente ieri mattina a Vasto, in provincia di Chieti. La 64enne ed un’altra donna, mentre si trovavano nei pressi di una farmacia, sarebbero state centrate in pieno da un’auto, il cui conducente è stato colto da un malore.

La vittima è deceduta sul colpo, mentre l’automobilista e l’altra persona investita sono stati trasportati in ospedale: entrambi sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed i carabinieri.

Vasto, perde il controllo dell’auto e travolge due donne: morta un’insegnante di 64 anni

Lutto a Vasto, comune in provincia di Chieti, che piange la scomparsa di Maria Di Stefano, insegnante di 64 anni deceduta in un terribile incidente stradale, verificatosi ieri mattina, mercoledì 6 aprile, in via Giulio Cesare.

Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di AbruzzoTv, un uomo di 49 anni a causa di un improvviso malore ha perso il controllo della propria Fiat Panda che, finita sul marciapiede vicino una farmacia, ha travolto la 64enne ed un’altra donna, di cui non si conoscono le generalità. Un urto molto violento che è finita schiacciata contro un’altra vettura parcheggiata.

Inutile l’immediato intervento, a bordo anche di un’eliambulanza, del personale medico del 118 per l’insegnante, deceduta sul colpo subito dopo l’incidente. L’altra donna investita ed il 49enne sono stati trasportati in ospedale, dove sarebbero ricoverati in gravi condizioni. Ferito lievemente, invece, riporta Abruzzo Tv, il passeggero della Panda.

Per i rilievi di legge sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che stanno ora cercando di chiarire l’esatta dinamica del drammatico episodio.

Il sindaco della cittadina e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha espresso il proprio cordoglio per la famiglia della vittima, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.