Samarate, scontro tra auto e moto: morto un uomo di 46 anni, lascia la moglie e due figli

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 aprile, a Samarate, comune in provincia di Varese. A perdere la vita Maurizio Manfredi, 46enne residente a Lonate Pozzolo sposato e padre di due figli.

Manfredi, secondo quanto scrive Il Giorno, stava rientrando a casa in sella alla sua moto, ma lungo il tragitto, percorrendo viale Europa, la due ruote è finita contro un’auto che pare si sia immessa sulla strada principale. Un impatto molto violento in seguito al quale il 46enne è stato sbalzato dalla sella finendo al suolo.

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato d’urgenza il centauro in ospedale. Qui i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: in serata, a qualche ora dal ricovero, il 46enne è deceduto per le gravissime ferite riportate nello scontro.

Sull’incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale, accorsa sul posto per i rilievi di legge. Gli agenti hanno provveduto al sequestro dei veicoli coinvolti, mentre, riferiscono i colleghi de Il Giorno, il conducente della vettura è stato sottoposto all’alcooltest ed ora sarebbe indagato con l’accusa di omicidio stradale.