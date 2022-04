E’ il momento di nuovo esperimento con la chirurgia plastica per la conduttrice Ilary Blasi? Sarà un cambiamento eccessivo? Il parere dei fan è discordante.

Mentre l’incredulità internazionale, generata dall’ultimo video pubblicato in rete da Madonna, continua a destare molta perplessità nell’animo di tutti i suoi fan, si torna a parlare in Italia delle scelte, in fatto di beauty, intraprese dalla sempre bellissima Ilary Blasi.

Che la conduttrice romana de “L’Isola Dei Famosi” abbia più volte deciso di ricorrere deliberatamente all’intervento della chirurgia estetica, non è certo un mistero. Eppure, quest’oggi, il suo pubblico vorrà approfondire un’ultima questione pratica sollevata a tal proposito. Desiderando cimentarsi, al contempo, in un dettagliato excursus che comprenderà ciascuna delle fasi e dei rispettivi cambiamenti d’aspetto ambiti dalla showgirl classe 1981.

“Ancora uno” Ilary Blasi e i suoi ritocchini: sarà un cambiamento troppo drastico?

La nata sotto il segno del Toro si sarebbe sottoposta al suo primo trattamento con il fine di rimodellare il naso. Il quale, se si osservano alcuni suoi scatti in primo piano, relativi al suo periodo di attività come letterina alla trasmissione “Passaparola”, si potrà notare, seppur quasi impercettibilmente ma con estrema facilità, il cambiamento.

“Quale delle due versioni è la migliore?” L’Ilary degli esordi, “al naturale” come suggerisce una parte dei suoi fan, o l’Ilary attuale? Questa è una domanda di certo molto delicata, quanto ancora oggi chiamata in causa dal vasto numero di ammiratori della conduttrice.

In seconda battuta, la soubrette ha desiderato intervenire sulle labbra. Questo cambiamento, assieme al suo ultimo intervento al seno, presumibilmente datato a tre anni fa, risulta ancor più facilmente riscontrabile dalla sua accentuata prosperità rispetto ai suoi esordi. Eppure Ilary non si sarebbe fermata a questo. Tra le altre attenzioni al suo apparire dinanzi ai riflettori, la conduttrice avrebbe apportato anche alcuni lievi, quanto mirati, cambiamenti per quel che riguarda i suoi lineamenti. Preferendo, stavolta, lavorare in particolare sull’accentuare gli zigomi.

“Ancora uno“, ha suggerito per tal ragione ed in conclusione una fan nelle ultime ore. Volendo sottolineare, probabilmente, la differenza d’aspetto della conduttrice dopo le sue ultime pubblicazioni su Instagram.

Mentre la rete, dunque, continua a dividersi dando l’impressione che la maggioranza preferisca la versione “originale“. Un ultimo parere sembrerà escludere ogni banalità, suggerendo forse ad Ilary di arrestare la sua corsa contro il tempo. Ed in tal maniera: “tu sei irresistibile a tutte le età“.