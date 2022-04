La famiglia Berlusconi lo ha fatto davvero: un super acquisto per una cifra stratosferica. Il lusso è di casa

I Berlusconi rappresentano una delle famiglie più facoltose del nostro Paese. Grazie a Silvio, da sempre imprenditore di successo e poi politico di primo piano, le casse di famiglia non hanno mai mostrato segni di cedimenti. I suoi figli, poi, hanno seguito le sue orme, tutti giovani ambiziosi, di successo e a capo di realtà di spicco.

Un ruolo di prestigio lo ricopre senza dubbio Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in prima fila nella gestione dell’azienda televisiva privata fondata dal padre nella quale lavora anche la sua compagna Silvia Toffanin. Proprio Pier Silvio in questi giorni ha concluso un affare stellare. Non riguarda l’azienda ma la sfera privata.

Berlusconi, il lusso è di casa: ecco la novità

Pieri Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin amano la Liguria ed in particolare Portofino. E’ qui che scappano appena possono con i loro bambini per rilassarsi e stare lontani dal caos della città.

E proprio a Portofino il secondogenito del Cavaliere, secondo le ultime notizie circolare sul web, avrebbe acquistato una villa super lusso. Si tratterebbe di Villa San Sebastiano sul monte di Portofino.

La lussuosa residenza era di una delle storiche famiglie della zona. A vendere Luca Bassani Antivari, erede dei creatori del marchio B-Ticino e personale fondatore di Wally Yacht.

La villa sarebbe fantastica, non solo per la sua esclusivsa location, ma anche nella composizione. 1300 metri quadri con 15 camere da letto e 11 bagni e completamente immersa nel verde. 1,3 ettari di terreno con vigneti e uliveti.

Secondo fonti finanziarie, come riporta La Repubblica, Pier Silvio non avrebbe acquistato solo la villa super lusso di Luca Bassani Antivari ma tutta la sua società con insieme altri immobili. L’erede della storica famiglia pare abbia un pesante indebitamento all’attivo e l’investimento di Berlusconi è arrivato nel momento più adatto.

Con questo nuovo immobile il rampollo della famiglia Berlusconi potrà trascorrere ancora più tenpo nella sua amata Portofino insieme alla sua Silvia Toffanin ed i suoi bambini.

Solitamente la presentatrice di “Verissimo”, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia trascorrono molto tempo nella rinomata cittadina ligure e nel week end, papà Pier Silvio li raggiunge per riunirsi tutti in tranquillità e spensieratezza.