Melissa Satta, il denim striminzito scopre le sue meraviglie: la perfezione non è mai stata così vicina – FOTO

La showgirl Melissa Satta in denim fa impazzire proprio tutti. La perfezione non è mai stata così vicina.

Melissa Satta, un nome per indicare bellezza, fascino, corpo seducente ed armonioso. Tra le gambe più belle e chilometriche della televisione, ogni capo – anche il più improbabile – su di lei diventa pezzo unico. Non c’è da stupirsi quindi se la stessa faccia numerosi shooting, sia per stilisti, brand o semplicemente per proporre i suoi capi.

In più occasioni di recente la Satta ha proposto sul web alcuni scatti mentre indossa costumi da lei ideati, post che sono stati presi d’assalto dai followers che ancora devono riprendersi da queste foto che sfiorano l’illegalità. Non che l’ultimo post sia da meno, il denim infatti non riesce a coprire le meraviglie della showgirl.

Melissa Satta, il denim scopre le zone più belle: vicino alla perfezione

