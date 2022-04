Drusilla Foer è una donna di un’indiscutibile eleganza: il 3 maggio presenterà i David di Donatello e, mentre restiamo in attesa di scoprire quale sarà il suo outfit, analizziamo 5 importantissime lezioni di stile che ci ha dato finora.

Impossibile non essere sempre all’altezza della situazione seguendo i 5 segreti di stile di Drusilla Foer.

E’ una donna che lascia il segno, questo è innegabile. 55 anni e viene definita la “nobildonna del palcoscenico”: l’attrice toscana riesce a conquistare il suo pubblico tanto per essere un’icona di stile di alto livello, quanto per essere un personaggio determinato che lotta a sostegno dell’unicità.

Drusilla Foer, la cui auto-ironia la porta a definirsi “anziana soubrette”, ha condiviso da poco la notizia che presenterà i David di Donatello 2022.

Finalmente avremo presto occasione di rivederla all’opera: la sua co-conduzione di Sanremo 2022 ci ha fatti innamorare di lei e del suo stile.

Per Drusilla questo sembra essere un periodo particolarmente favorevole: sta vivendo un successo dopo l’altro. Infatti, anche il film Sempre sul più bello, che l’ha vista interpretare il ruolo di nonna cattiva, è oggi tra le top ten di Netflix.

Oltre le sue doti di attrice e conduttrice, tutte noi folli amanti del fashion la apprezziamo per l’innata eleganza e l’indiscutibile buon gusto. Ed è proprio per questo che ci concentriamo in particolar modo su 5 segreti che Drusilla ci ha svelato per essere sempre all’altezza delle situazioni più raffinate.

Drusilla Foer, 5 lezioni di stile per spiccare sempre, ovunque e comunque

Seguiamo attentamente questi passaggi e sarà impossibile non emergere e farsi notare come donne eleganti ed in linea con le tendenze moda del momento, esattamente come Drusilla Foer.

1) Abbiniamo il rosso con il fucsia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IPA | Independent Photo Agency (@ipa_agency)

Sulla scia di Sarah Jessica Parker, anche Drusilla opta per il contrasto cromatico.

L’attrice ha recentemente sfoggiato un look total red abbinato una giacca color lampone acceso.

2) Dettagli femminili e raffinati

Non è sempre necessario indossare qualcosa di eccentrico per farsi notare. Drusilla ci dimostra come bastano anche piccoli dettagli, femminili ed eleganti, a fare la differenza.

Occhiale da vista cat-eye, maxi orecchini in perle e foulard al collo indossato come un choker: tre elementi che rendono un outfit semplice estremamente sofisticato.

3) Cingiamo la vita con un maxi-cinturone

Tra gli outfit dedicati alla conduzione e al dietro le quinte di Sanremo 2022, Drusilla ha scelto un classico completo maglia e pantalone total black ma l’ha arricchito con una cintura maxi che segna il punto vita e impreziosisce il look da dettagli in oro ripresi anche con bracciale e scarpe.

4) Osiamo con lo stile loungewear

Pantalone a palazzo, casacca con nodo in vita: il risultato finale ci ricorderà un pigiama, una vestaglia o un kimono.

Drusilla, con questo look, passa un messaggio molto importante: la moda va a braccetto con il confort. Dobbiamo essere comode, anche se stiamo presentando il Festival di Sanremo. Cavalcando l’onda di questo trend, la co-conduttrie ha indossato sul palco dell’Ariston un completo loungewear total white, perfetto anche per cene ed eventi importanti.

5) I guanti, come Crudelia

Moltissime star stanno camminando in questa direzione. Anche Drusilla sembra non riuscire a fare a meno del guanto da sera.

Però, non poteva non aggiungere il tocco di stile che l’avrebbe contraddistinta: il contrasto cromatico. Satinati e rosso accesso, i guanti dell’attrice riprendono le scarpe e contrastano con il rosa tenue dell’abito.

Quale consiglio di Drusilla Foer seguirete per il prossimo outfit?