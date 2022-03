Oscar 2022, Nicole Kidman con un abito che fa sognare: chi è lo stilista?

Eleganza senza precedenti, come una vera e propria diva di Hollywood. Nicole Kidman ha conquistato tutti durante la cerimonia degli Oscar 2022: ma chi si cela dietro l’abito della Miglior attrice protagonista?

Bellezza e raffinatezza prendono concretezza nella tonalità azzurra dell’abito di Nicole Kidman. L’attrice ha lasciato di stucco il pubblico presente al Dolby Theatre di Los Angeles e anche tutti gli spettatori: ha indossato una chicca d‘haute couture dalla firma italiana.

“Incantevole” è un aggettivo che non rende giustizia. D’altronde, non potevamo aspettarci nulla di diverso da un’attrice che non ha mai sbagliato un outfit a partire dalla sua prima apparizione nel 1991 sul tappeto rosso degli Oscar, quello a cui ambiscono tutti gli artisti di Hollywood.

Per la cerimonia degli Academy Awards 2022, Nicole Kidman era candidata con il film Being the Ricardos per il ruolo di Miglior attrice protagonista.

In questa fondamentale occasione ha scelto di indossare un abito bustier di seta nella tonalità dell’azzurro.

Osserviamolo più da vicino.

Nicole Kidman durante la cerimonia degli Oscar 2022: il suo abito è un sogno dalla firma italiana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Kidman (@nicolekidman)

Firmato nientemeno che Giorgio Armani Privé, l’abito si caratterizza per una silhouette a colonna accentuata dalla gonna a peplo. Il vero punto di forza è poi il fiocco oversize che lega la gonna nella parte posteriore e termina in un lungo strascico illuminato da cristalli dorati.

Il nome dietro questo look strepitoso è Julia Von Boehm, la stylist di Kidman. Lei stessa ha definito il vestito un simbolo di “eleganza tranquilla”. Infatti, è innegabile: l’abito è perfetto per Nicole, sia per l’importanza della candidata, sia perché riflette i bisogni del mondo in questo periodo tumultuoso che sta attraversando.

Nonostante ci troviamo a vivere un periodo storio piuttosto tormentato, non manca mai il bisogno di intrattenimento e piacevole glamour. Alimentarci di sogni e speranze ci da la forza necessaria per affrontare tutto.

Questo è il punto chiave del discorso e dei commenti di Boehm, mentre omaggia la maestria dello stilista e della Maison italiana.

Leggi anche -> Alessia Marcuzzi e il vestito del colore… più romantico della Primavera 2022

L’eleganza semplice e raffinata di questo vestito, abbinata a make up e manicure scarlatta, insieme a gioielli luminosi di Harry Winston rappresenta un connubio perfetto per la femminilità e la delicatezza di Nicole Kidman.