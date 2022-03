Will Smith, cosa è successo dopo lo schiaffo: il retroscena dietro le quinte

L’episodio più discusso del momento è lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock agli Oscar: cosa è successo dietro le quinte

La cerimonia di premiazione degli Oscar è da sempre uno degli eventi mondani principali del calendario. Un evento, quello di quest’anno, passato alla storia, ma per motivi decisamente inattesi.

I fatti sono noti: l’attore Will Smith è salito sul palco durante l’esibizione del comico Chris Rock e lo ha colpito con uno schiaffo. Smith non ha gradito in particolare una battuta del comico nei confronti di sua moglie.

Rock, rivolto a Jada Pinkett, le ha detto: “Jada, ti adoro…ti stai preparando per il soldato Jane 2?“. Il riferimento era al taglio di capelli a zero dell’attrice, per via della sua malattia, l’alopecia.

La frase ha fatto andare Smith su tutte le furie e dopo aver colpito Chris Rock ed essere tornato a posto, gli ha urlato: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua f*** bocca!“. Un episodio che di certo ha lasciato tutta la platea senza parole e che è stato, in seguito, pesantemente stigmatizzato dalla Academy.

Will Smith, prima della premiazione lo ha raggiunto Denzel Washington: cosa gli ha detto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da حقایق سینما و سلبریتی ها (@movie_facts_farsi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Alessia Marcuzzi, la verità dietro al rapporto con il marito: “è stato l’unico che ci è riuscito”

Lo stesso Will Smith, in seguito, al momento di ricevere il premio per il film ‘King Richard-Una famiglia vincente‘, in cui ha interpretato il padre delle tenniste Venus e Serena Williams, è scoppiato in lacrime, provato da quanto accaduto e chiedendo scusa a tutti.

L’attore ha quindi spiegato di essere stato raggiunto, nel backstage, dall’amico e collega Denzel Washington. E ha raccontato che cosa gli ha detto: “Nel momento più alto devi stare attento, è lì che il diavolo viene a cercarti“. Washington ha così cercato di calmare Smith, abbracciandolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Alessia Merz lontana dai riflettori: “non sono una casalinga disperata”, la rivelazione

Chris Rock ha incassato il colpo senza procedere oltre. Non sappiamo adesso però se potranno esserci delle conseguenze per Will Smith dopo il suo gesto, a livello professionale.