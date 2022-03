Romina Power finisce sotto i ferri, in ospedale: per questo è sparita dalla tv? Le sue condizioni

Le ultime notizie su Romina Power fanno alzare l’asticella delle preoccupazioni per la storica cantante. Le sue condizioni dopo la corsa in ospedale.

Uno dei volti di maggiore spicco del mondo dello spettacolo non attraversa di certo un bel momento. Si tratta della storica cantante, spesso uscita allo scoperto durante i fantastici duetti con l’ex marito e collega, Al Bano Carrisi.

Romina Power ha già dovuto rassegnarsi alla scomparsa della figlia Ylenia, nel lontano 6 Gennaio 1994. Un caso divenuto ‘giallo’ di famiglia, la cui unica speranza di sopravvivenza abita proprio nei pensieri dell’artista statunitense.

Ad oggi Romina ha deciso di interrompere momentaneamente il suo percorso alla ricerca della figlia smarrita, pensando al futuro del figlio, Yari e dell’omonima e secondogenita, Romina Junior.

Proprio quest’ultima, ospite fissa da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” ha rotto il silenzio sulla mamma e ha parlato di condizioni precarie di salute. L’attrice di Los Angeles ha dovuto raggiungere in fretta la sala operatoria dell’ospedale più vicino all’abitazione per cercare di risolvere il problema

Romina Power, è corsa contro il tempo in sala operatoria: aggiornamento sulle sue condizioni

La notizia che fan e appassionati della famiglia “Carrisi-Power” non avrebbero voluto mai ascoltare è purtroppo arrivata in queste ore.

Dalle parole dal fiato corto della figlia di Romina Power abbiamo potuto evincere di un problema riscontrato e da risolvere in fretta per evitare conseguenze più gravi.

In molti collegano la sparizione dell’artista americana dal piccolo schermo all’operazione d’urgenza in ospedale venuta a galla proprio in queste ore.

Sebbene fosse abbastanza prematuro porre la questione sotto questo aspetto, la stragrande maggioranza dei fan preferirebbe aggiornamenti costanti sulle condizioni del loro idolo della musica.

L’ultimo in ordine di tempo arriva per bocca di Romina Carrisi, la quale spiega che la corsa sotto i ferri nella sala operatoria del nosocomio più vicino è dovuta ad un problema al ginocchio.

Per l’ex di Al Bano Carrisi si tratta della seconda operazione nel giro di un paio anni. La figlia dopo aver spiegato nel dettaglio cosa era accaduto e dimostrato la sua vicinanza fisica in ospedale ha fatto sapere in diretta tv che lo stato di salute della madre è in netto miglioramento.

Insomma potrebbe essere una questione di giorni se non di ore per Romina Power, al fine di ottenere il beneplacito dei medici e congedarsi dall’ospedale. La speranza dei fan è quella di vederla al più presto in tv con uno uno dei suoi brani inediti che hanno fatto la storia della musica italiana.