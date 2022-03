Federica Nargi si fa ogni giorno più bella e le sue foto sono virali, qual è il suo segreto per mantenersi in forma?

Ha esordito a “Striscia la notizia” come la velina mora, ha lavorato a fianco di Costanza Caracciolo che ancora oggi la supporta e sostiene in ogni situazione. Stiamo parlando di Federica Nargi, classe 1990, showgirl e influencer.

Moglie di Alessandro Matri e mamma di Sofia e Beatrice, l’ex velina è un vulcano in eruzione, sempre pronta a mettersi in gioco e a proseguire la sua carriera con determinazione e intraprendenza.

Federica Nargi e il suo desiderio in una FOTO

Molto attiva sui social, Federica Nargi è seguita da quattro milioni di follower con cui condivide scatti unici e mozzafiato. L’ultimo post è un concentrato di sensualità e eleganza: si tratta di una foto dove l’ex velina mostra un primo piano strepitoso.

Sguardo intenso, maglione corto lilla che mette in risalto la sua carnagione e capelli lunghissimi che le scendono lungo la schiena.

E’ un’immagine di qualche tempo fa dal momento che l’influencer ha rivelato: “Quanto vorrei far crescere i capelli così lunghi . Ma alla fine ogni mese cedo nel tagliarli”. E’ questo, infatti, uno dei suoi desideri: riuscirà nell’intento?

Intanto, i fan non hanno perso occasione di commentare e tra i messaggi spunta quello della sua amica Costanza che ha scritto: “Ciaone” e poi qualcun altro ha aggiunto: “Io non ho più parole per descrivere la tua infinita bellezza”, poi ancora: “Mi fai battere il cuore, mi fai smettere di respirare. UNICA‼️”.

Ancora una volta la Nargi ha fatto colpo, l’ex velina sa bene come attirare l’attenzione dei follower e lo fa senza filtri, mostrando tutta la sua bellezza interiore ed esteriore. Accattivante, seducente, elegante e sempre sul pezzo: il pubblico non vede l’ora di scoprire quali saranno i suoi prossimi progetti.