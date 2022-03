“Vite al limite”, la storia di Larry è davvero eclatante: un peso eccessivo ed una vita difficile. Ecco come è finita

Ieri sera su Real Time è andata in onda una nuova puntata di “Vite al Limite”, il programma che racconta la storia di uomini e donne che hanno seri problemi con il peso. Per loro l’obesità è un vero flagello arrivando a toccare pesi estremi che non solo li rendono infelici ma li espongono anche a tante altre patologie.

Ogni episodio racconta una storia diversa con i protagonisti che tentano di ridurre il proprio peso con l’aiuto di un bypass gastrico eseguito dal chirurgo iraniano diventato famosissimo proprio grazie a questo programma, il dottor Younan Nowzaradan. Nella puntata di ieri la storia di un caso davvero limite tra alti e bassi.

“Vite al limite”, la storia di Larry è da seguire

Larry Myers è stato il protagonista della puntata di ieri sera di “Vite al Limite”. Un peso massimo ed una vita piena di insidie che lo hanno fatto cadere ma anche rialzarsi più volte. Tutto è iniziato quando l’uomo di 45 anni pesava 410 kg.

Sarà riuscito lo show a fare il miracolo? Larry ha raccontato che la sua corporatura abbondante è una vera tortura nella vita di tutti i giorni. Un corpo così ingombrante che lo costringeva a stare quasi sempre fermo non riuscendo a camminare per più di 4 minuti appoggiandosi ad un bastone.

Una situazione personale acuita anche da una serie di vicissitudini che lo hanno portato a soffrire molto. Prima il mangiare in modo esagerato, la dislessia, il bullismo e alcuni eventi tragici: prima la morte del giovane nipote Little Larry e poi la perdita dei suoi genitori.

Nonostante questi eventi, Larry con coraggio e determinazione ha provato a cambiare la propria vita affidandosi al dottor Nowzaradan per perdere peso. Il percorso intrapreso stava andando bene quando un nuovo lutto è entrato nella sua vita.

La sorella è venuta a mancare e l’uomo è tornato a prendere peso in modo spropositato. Anche questa volta però Larry non si è fatto fermare dalla cattiva sorte, si è rialzato e ha iniziato un nuovo percorso.