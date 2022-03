MasterChef, uno dei giudici pronto a dire addio: gli indizi ci sono tutti

MasterChef, uno dei giudici dell’amatissimo talent show culinario sarebbe pronto a dire addio: gli indizi ci sono tutti…

A distanza di appena un mese dal trionfo di Tracy Eboigbodin ci si interroga sulla 12esima edizione di MasterChef. Il talent show, una delle punte di diamante dell’emittente Sky, colpisce non solo per il suo format vincente, ma anche per l’incredibile sintonia che i tre giudici hanno saputo creare dietro le quinte del programma.

Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri appaiono letteralmente inseparabili anche al di fuori del contesto di MasterChef, eppure il talent show è sicuramente il luogo prediletto in cui ritrovarsi per divertirsi insieme.

Tuttavia, stando agli indizi trapelati tramite il web, uno dei tre chef sarebbe pronto a dire addio per sempre al programma in onda su Sky. Questa volta, i segnali sembrano esserci tutti.

MasterChef, Giorgio Locatelli pronto a dire addio al programma: gli indizi ci sono tutti

Innegabile la sintonia tra Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, che sono le colonne portanti di MasterChef ormai da ben tre annate. Eppure, in vista della 13esima edizione del talent show culinario, uno dei giudici sembrerebbe essere sul punto di abbandonare per sempre il programma.

Il riferimento è a Giorgio Locatelli, lo chef londinese che, stando agli indizi disseminati attraverso i social, potrebbe presto dire addio al format di Sky. Durante l’ultima puntata dell’11esima edizione – che ha incoronato la nigeriana Tracy Eboigbodin -, lo chef è scoppiato in lacrime in più di un’occasione. Un gesto che i fan di MasterChef hanno interpretato come un vero e proprio commiato da parte di Locatelli.

A ciò si aggiunge l’intervista che sua moglie Plaxy Exton rilasciò ormai parecchi mesi fa, in cui aveva raccontato le difficoltà di stare così a lungo separata dal marito. “Dovranno farci un’offerta davvero buona“, aveva affermato la donna, che in assenza dello chef è la responsabile del ristorante stellato che i due gestiscono a Londra.

Per molti, l’addio di Locatelli sarebbe solamente una questione di tempo. Una notizia che, qualora fosse vera, getterebbe sicuramente nello sconforto migliaia di fan, oltre che i colleghi Antonino e Bruno.