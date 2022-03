La diretta dell’Isola dei Famosi si è aperta in modo burrascoso: Ilary Blasi e gli opinionisti hanno ascoltato il tremendo resoconto dei naufraghi e dell’inviato Alvin

La prima settimana trascorsa in Honduras ha già messo alla prova i naufraghi di questa edizione. Come i telespettatori hanno avuto modo di notare durante il daytime, una terribile bufera si è abbattuta all’Isola dei Famosi, costringendo gli autori a prendere delle decisioni drastiche.

Ilary Blasi, durante i minuti iniziali della puntata di quest’oggi, si è voluta collegare immediatamente con i naufraghi per comprendere quale fosse la situazione maltempo a Cayo Cochinos. Il resoconto di Alvin, a dir poco drammatico, ha lasciato la conduttrice e gli opinionisti di stucco.

“Su di noi si è riversato un nubifragio intenso“, ha spiegato l’inviato, mentre la conduttrice e il pubblico trattenevano il fiato. Il resoconto di Alvin è proseguito finché i concorrenti non hanno preso la parola per fare il punto della situazione. Quello che hanno rivelato è davvero da brividi.

Isola dei Famosi, allarme durante la diretta: “dobbiamo portarli al sicuro”

La terza puntata dell’Isola dei Famosi è iniziata all’insegna del resoconto del weekend trascorso dai naufragi. Un weekend a dir poco turbolento, complice un nubifragio che si è abbattuto sulle principali isole presso cui si svolge il reality, che sono divenute teatro di una tempesta davvero preoccupante.

“Già al quinto giorno l’isola si è abbattuta sui naufraghi“, ha esordito Ilary Blasi all’inizio della puntata, prima di collegarsi con la Palapa per ascoltare il resoconto di Alvin, inviato in Honduras. Quest’ultimo, agganciandosi al discorso della conduttrice, non ha potuto far altro che confermare le sue parole.

“Ci tengo a precisare che stiamo tutti bene” – ha specificato in apertura Alvin, per poi aggiungere – “Su di noi si è riversato un nubifragio intenso“. Per ragioni di sicurezza, gli autori dell’Isola si sono trovati costretti ad allontanare i naufraghi dall’arcipelago di Cayo Cochinos, per trasportarli in un luogo sicuro.

La Blasi, che ha espresso la propria preoccupazione ai naufraghi, ha confermato di aver seguito le dinamiche del temporale 24 ore su 24. “Ero preoccupata per voi“, ha dichiarato la conduttrice, seguita a ruota da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Superata la tempesta, i concorrenti hanno potuto fare ritorno a Cayo Cochinos, nonostante la paura, nel loro cuore, non fosse ancora del tutto superata.

In particolare, il fidanzato di Lory Del Santo Marco Cucolo è parso in enorme difficoltà di fronte alle intemperie del clima. “Io sono una persona che ha paura di tutto“, ha confermato durante la diretta il concorrente, che in settimana si è adoperato per non far mancare nulla alla compagna Lory.

“Non so come io sia riuscita a convincerlo a venire all’Isola“, ha ammesso la Del Santo, consapevole di aver chiesto uno sforzo immane al suo compagno, di ben 33 anni più giovane. L’amore che quest’ultimo prova nei confronti della showgirl, tuttavia, si è rivelato più forte di qualunque altro timore.

Accertatasi delle condizioni dei naufraghi, Ilary ha potuto proseguire la diretta per dar voce alle dinamiche che li hanno visti protagonisti. In appena una settimana, le alleanze sembrano ormai essersi delineate e le tensioni, in conseguenza a ciò, non fanno che aumentare ogni giorno di più.