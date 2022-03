L’accaduto di questa notte all’assegnazione degli Oscar ha già fatto il giro del mondo, un Will Smith che ora rischia moltissimo per la sua carriera.

“L’amore fa fare cose folli”, così si è giustificato l’attore che all’anagrafe è stato registrato come Willard Carroll Smith Jr. ma che per tutti è Will Smith.

Una serata quella degli Academy Awards 2022 che era stata impostata dagli autori verso il rispetto e la solidarietà fraterna per il popolo ucraino ma che invece si è trasformata nella notte della vergogna per l’attore premio “Miglior attore protagonista” per King Richard.

Dopo aver colpito il comico, reo di aver fatto una sgradevole battuta sulla moglie e la sua alopecia di cui soffre da molto, Smith è salito sul palco per ritirare il premio che gli è stato assegnato giustificando la sua reazione ed il gesto violento ai danni del comico.

Le lacrime e le scuse di Smith, premio a rischio?

Il discorso di ringraziamento è stato un lungo tentativo di giustificare il suo bruttissimo gesto. Smith non ha apprezzato la battuta sul remake di “Soldato Jane” (con la testa rasata) rivolto alla moglie. Detto fatto, è salito sul palco e ha dato uno schiaffo a Rock intimandogli di non nominare più la moglie Pinkett.

L’attore si è scusato spiegando che è “stato chiamato da Dio ad amare le persone, a proteggerle e ad essere un fiume per la mia gente. (…) Io voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura e attenzione”.

Al momento il comico non ha sporto denuncia ai danni dell’attore, è apparso il più sorpreso di tutti ma ha cercato di stemperare dicendo che “è stata la più grande serata nella storia della televisione”.

Sono in molti a chiedere però all’Academy di prendere provvedimenti nei suoi confronti. Sembra infatti che non sia andato giù che a Smith sia stato concesso di rimanere comodamente seduto in platea e ritirare poi il suo premio.

L’Academy, attraverso il suo account Twitter, ha fatto sapere che “non tollera la violenza in nessuna forma”. Ora in molti si chiedono se sarà disposta ad annullare l’assegnazione dell’Oscar a Smith come dimostrazione di disapprovazione verso quanto commesso. Quel che è certo è che la carriera di Willy, il principe di Bel-Air, è ora compromessa. Riceverà altre proposte di lavoro future?