Charlene di Monaco, le prime FOTO dopo mesi: l’esito è sconvolgente

Non si placa la curiosità su Charlene di Monaco, la principessa triste, moglie di Alberto che da mesi è lontana da Palazzo. Le sue ultime foto ufficiali ed in pubblico risalgono allo scorso novembre quando dopo la lunghissima convalescenza in Sudafrica era tornato nel Principato. Poi la fuga in Svizzera per continuare le cure e di lei più nessuna traccia.

Secondo le indiscrezioni dei media stranieri, Charlene era tornata a Monaco lo scorso 12 marzo, riabbracciando i suoi due bambini e suo marito. La convalescenza non è affatto finita però, come ha fatto sapere Alberto in un comunicato ufficiale.

Si è trattato solo di un permesso da parte dei medici e pare che la moglie del principe non sia rimasta a Palazzo ma si sia trasferita nella tenuta di Roc Agel, residenza dei Grimaldi in Costa Azzurra. Un luogo tranquillo, lontana dai paparazzi e dalle cognate Carolina e Stéphanie, con le quali, pare, Charlene non vada per nulla d’accordo.

Charlene di Monaco irriconoscibile, gli scatti

In questi mesi tutte le notizie che si sono rincorse su Charlene di Monaco hanno avuto pochissimo fondamento, ora, invece, pare esserci una traccia reale e concreta. Si tratta dei primi scatti della principessa dopo la sua ultima apparizione lo scorso novembre.

Li ha trasmessi il canale televisivo tedesco RTL tramite il programma “Royal Talk”. In esclusiva le immagini della moglie di Alberto appena scesa da un aeroplano privato. Non c’è conferma che sia lei ma la fisionomia è molto simile a quella della principessa triste.

Il look, invece, decisamente diverso rispetto a quello a cui lei ci ha abituato. Capelli cortissimi, ancora di più del solito e soprattutto biondo platino. Ancora più ribelle sarebbe Charlene per questa sua partenza da Nizza verso la Svizzera per fare ritorno nella clinica.

Secondo alcuni proprio la ribellione sarebbe l’unico modo per restare a galla. Oltre il suo stato di salute, adesso si parla anche dell’ultimatum che avrebbe dato al marito Alberto. Rinunciare al divorzio per evitare lo scandalo a patto di poter vivere lontano da Palazzo insieme ai suoi bambini.

