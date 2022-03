La Regina Elisabetta è al centro dell’attenzione per via della sua salute .La Royal Family ha fatto scattare un piano clamoroso.

Tempi duri per la Royal Family. Negli ultimi mesi tra il Covid, lo scandalo legato al Principe Andrea e la faida con Harry e Meghan, i Windsor non hanno avuto tregua. A tutto questo si sono aggiunte le problematiche di salute della Regina Elisabetta.

90 anni, di cui 70 trascorsi sul trono, la Sovrana negli ultimi mesi ha avuto diversi problemi. Se lo scorso anno era stata ricoverata una notte in ospedale, da mesi è costretta a un riposo forzato e a una serie di divieti tra cui bandire i suoi amati drink e non portare a passeggio i suoi cani.

Ammalatasi di Covid, nelle scorse settimane ha allarmato tutti con aggiornamenti sul suo stato: sembra che non riesca più a camminare e che ormai si sposti in sedia a rotelle. Proprio per questo avrebbe annullato alcuni impegni ufficiali nel desiderio di non mostrarsi in pubblico in queste condizioni.

Regina Elisabetta: scatta un piano clamoroso, di cosa si tratta

Tra gli impegni cancellati dalla sua agenda reale, uno in particolare non può essere annullato. Si tratta delle celebrazioni previste in occasione del primo anniversario dalla morte del marito Filippo, deceduto lo scorso 9 aprile.

Dopo una vita passata l’uno al fianco dell’altra, la Regina ha perso così un pilastro creandole un vuoto incolmabile. Il prossimo 29 marzo presso la Cattedrale di Westminster è prevista la cerimonia in suo ricordo: la Sovrana desiderebbe prendervi parte anche se in difficoltà per via della sua salute.

Scatta così un piano da parte della Royal Family che sembra voler trasportare in elicottero sua Maestà per permetterle di presidiare l’evento, evitando di dover utilizzare altri mezzi, di affaticarsi, e di sottoporsi al rischio di essere presa d’assalto dai paparazzi.

Nonostante il provvedimento, tutto resto ancora non ufficializzato, tanto che la sua presenza non è ancora sicura.