Matteo Ranieri, problemi per la “prima volta” con Valeria: lo ha raccontato ai fan

Matteo Ranieri, la “prima volta” con Valeria ha creato non pochi problemi all’ex tronista: è stato lui stesso a raccontarlo attraverso i social

Matteo Ranieri e Valeria Cardone rappresentano l’ultima coppia ad essersi formata all’interno dello studio di Uomini e Donne. Il tronista, dopo un percorso di quasi cinque mesi, ha preferito la bellissima 25enne napoletana alla rivale Federica Aversano. I due, dal giorno in cui hanno abbandonato lo studio televisivo mano nella mano, non si sono mai persi di vista.

Attraverso i rispettivi profili social, Matteo e Valeria condividono con i fan tutto quello che si verifica nella loro quotidianità. Proprio di recente, l’ex tronista ha voluto rendere i followers partecipi di ciò che è accaduto durante la loro “prima volta”. La maggior parte degli utenti stenta ancora a credere a quanto raccontato dal Ranieri…

Matteo Ranieri a ruota libera con i fan: problemi per la “prima volta” con Valeria Cardone

In appena un mese e mezzo, la bellissima Valeria Cardone è riuscita letteralmente a stregare Matteo Ranieri, ex tronista della trasmissione Uomini e Donne. L’ex di Sophie Codegoni, dal giorno in cui la corteggiatrice ha sceso le scale per conoscerlo, non ha avuto occhi che per lei.

Ora che i due giovani stanno approfondendo la loro conoscenza nel quotidiano, i lati caratteriali mai emersi all’interno del programma non mancano di venire alla luce. Lo ha confermato proprio il Ranieri attraverso le recenti Instagram stories, caratterizzate da una serie di video che hanno immortalato la prima volta in cui Matteo e Valeria hanno preso il treno insieme.

La Cardone, a dir poco superstiziosa, si è rifiutata categoricamente di sedersi nella postazione numero 17 della sua carrozza. “Siediti lì, dai amore…” – continuava a sbeffeggiarla Matteo, ma l’ex corteggiatrice non ne voleva proprio sapere di ascoltarlo – “No Mattè non mi siedo nel posto 17! Ho paura“.

Un siparietto alquanto spassoso agli occhi dei fan, che hanno potuto constatare la forte sintonia venutasi a creare tra di loro. Matteo e Valeria, sempre più complici, hanno affrontato insieme anche questa travolgente, divertentissima “prima volta”.