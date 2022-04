Stefano De Martino, a Verissimo la confessione sul secondo figlio lascia di stucco la Toffanin: ecco come vorrebbe che accadesse

A Verissimo, dopo l’incursione della splendida coppia formata da Matteo Giunta e Federica Pellegrini, ha fatto irruzione anche l’amatissimo Stefano De Martino. Il conduttore, recentemente tornato ad Amici nelle vesti di giudice, ha spiegato alla Toffanin quali siano state le sue emozioni nel ritrovarsi di nuovo tra i banchi della scuola.

“Ogni angolo mi ricorda un pezzo di vita vissuta“, ha ammesso il ballerino, che al programma di Maria De Filippi deve davvero tutto. Nonostante, negli anni, Stefano abbia abbracciato la strada della conduzione, la sua passione per la danza è rimasta intatta.

A seguito di un contributo mandato in onda dalla conduttrice, De Martino è stato interpellato anche in merito all’argomento “figli”. Quello che è emerso nello studio di Verissimo è qualcosa di davvero sorprendente: finalmente conosciamo i progetti futuri del conduttore.

Stefano De Martino, a Verissimo la confessione sul secondo figlio: “lo vorrei, ma in questo modo”

“Sei diventato papà giovanissimo, ad appena 23 anni“, ha constatato Silvia Toffanin, subito dopo aver mandato in onda un contributo commovente concernente il piccolo Santiago. Il bambino, frutto dell’amore tra Stefano e Belen Rodriguez, ad oggi ha 9 anni e cresce a vista d’occhio sotto la supervisione attenta dei suoi genitori.

Con uno sguardo che lasciava trapelare la sua profonda emozione, De Martino non ha mancato di ringraziare la conduttrice per le immagini trasmesse a Verissimo. “Crescono così in fretta, neanche ti ricordi di loro così piccoli…“, ha replicato il conduttore, trattenendo a malapena le lacrime.

A quel punto, la domanda di Silvia Toffanin era davvero inevitabile. La conduttrice, che ha chiesto all’ospite se avesse intenzione di avere un altro figlio, ha ricevuto una risposta a dir poco sorprendente.

“Ho capito quanto è impegnativo” – ha replicato Stefano, riferendosi all’esperienza avuta con Santiago – “Lo farei con più cautela, sarei più responsabile“. Ciò nonostante, il giudice di Amici non ha nascosto di voler avere una famiglia numerosa.

Il suo sogno, come confidato alla Toffanin, è infatti quello di essere papà di tanti figli. Un sogno che il conduttore potrebbe presto arrivare a coronare, dato che, stando alle testimonianze social, tra lui e Belen le cose sembrerebbero essere tornate esattamente come ai vecchi tempi.