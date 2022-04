Emanuele Filiberto di Savoia parla dei suoi guadagni in tv. Finalmente svelato a quanto ammonta il suo patrimonio

L’erede di casa Savoia si è fatto sempre più conoscere negli anni ed è ormai diventato un volto noto della televisione italiana. L’abbiamo visto partecipare a numerosi programmi televisivi in molte vesti diverse. Versatile e divertente è sempre stato capace di intrattenere e conquistare il pubblico a casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Giulia Stabile, il balletto esplode di eros: pancino scoperto e maglietta troppo aderente… stavolta l’immaginazione non serve! – VIDEO

Nipote dell’ultimo re d’Italia, Emanuele Filiberto di Savoia è nato e vissuto in Svizzera ed è giunto in Italia solamente nel 2002. Qui si è velocemente inserito all’interno del mondo dello spettacolo facendosi così conoscere al grande pubblico. Numerosissimi i programmi televisivi a cui l’erede di casa Savoia ha preso parte. Nel 2009 ha partecipato e vinto alla trasmissione di Rai1 Ballando con le stelle, dove ballava in coppia con la bella Natalia Titova; poi lo abbiamo visto nelle vesti di conduttore all’edizione 2014 del programma Pechino Express, ed infine lo ricordiamo nel ruolo di giudice ad Amici21, lo show condotto da Maria De Filippi.

Emanuele Filiberto, quanto guadagna l’erede di casa Savoia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Filiberto di Savoia (@efsavoia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Mamma mia…”, Martina Colombari solo con l’asciugamani: dècolletè stratosferico. Quanta bellezza – FOTO

Nella sua carriera Emanuele Filiberto non si è fatto mancare proprio nulla e ha spaziato moltissimo tra i programmi delle varie emittenti televisive. Quello che in molti si chiedono è quindi: a quanto ammonta ad oggi il suo patrimonio?

Finalmente oggi possiamo dare una risposta a questa curiosità che da sempre attanaglia il grande pubblico italiano. Partiamo col dire che Emanuele Filiberto non dovrebbe ricevere nulla come eredità da parte della famiglia reale; il suo patrimonio è quindi costituito solamente da ciò che negli anni ha guadagnato con le sue partecipazioni televisive. Pare che dalla partecipazione a Ballando con le stelle abbia incassato ben 350 mila euro a cui si sommano i 10 mila euro a puntata del programma Pechino Express. Ciò di cui non si sa davvero nulla però riguarda i guadagni ricevuti per il ruolo di giudice all’intero di Amici. Lo stesso Emanuele ha però dichiarato a riguardo che i compensi in Mediaset non sono così alti come si crede.