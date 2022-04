La showgirl ha pubblicato uno scatto che la vede accanto ad un grande uomo che ha fatto la storia letteraria nazionale. Di chi si tratta?

Si trovava in tournée questi giorni assieme al suo collega di palcoscenico Corrado Tedeschi per la messa in scena dello spettacolo “Montagne Russe” che racconta l’intrecciarsi di rapporto familiare complicati ma con una verve satirica decisamente inusuale.

Martina Colombari dopo i mesi di fermo legati al Covid, è tornata in scena per mettersi a nudo di fronte ai suoi follower che negli anni hanno imparato ad apprezzarla anche in questa inusuale veste d’attrice.

Dove si trovava ieri? L’ultima foto scattata e pubblicata su Instagram la vede accanto ad un uomo di spessore, cosa ha detto il marito di questo “tradimento” culturale?

Martina Colombari scatto inedito accanto a lui, chi lo avrebbe mai detto?

“La vita non è né brutta né bella, ma è originale! Caro Svevo, quanto hai ragione !!!!”. Non avete ancora capito dove si trovava ieri la bellissima ex Miss Italia?

Italo Svevo vuol dire solo Trieste, infatti la showgirl ieri si trovava nel capoluogo friulano per una gita fuori porta alla scoperta della città melting pot forse più multietnica d’Italia dove culture e razze si sono mescolate nei secoli di domini e scambi economici.

Immancabile quindi uno scatto assieme al poeta e scrittore che proprio a Trieste ha visto i natali e ha tanto contribuito al suo successo artistico ad inizio del XX secolo.

Nel centro storico sono molte le statue del celeberrimo che ne dichiarano lo spessore culturale, e Martina non si è tirata indietro dallo scattare una foto con una di queste.

La si vede faccia a faccia con i baffi di Svevo che la osserva in tutta la sua bellezza magnetica. Sembra che sia stato davvero pietrificato divanzi al suo fascino, tanto che anche i fan si sono accodati nel manifestare nei commenti la stessa identica impressione.

“Ehi…. che Billy potrebbe essere geloso ‼️‼️ 😜”, “Sei troppo”, “È rimasto stupefatto!”, “Voglio essere al posto della statua”, “Lo hai impietrito❤️”, “Non solo bella anche intelligente”.