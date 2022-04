L’influencer italiana fra le più seguite in questi anni ha deciso di pubblicare un’immagine della sua infanzia. Lo scatto è divenuto subito virale.

“Allenatevi ai cambiamenti, certe volte la felicità è tutta lì dentro“, una delle influencer più cliccate degli ultimi anni ha deciso di citare, in queste ultime ore, un celebre aforista di origini abruzzesi, Alessandro Di Domizio, per spiegare la sua volontà, poco più tardi, di accompagnare tale frase ad uno scatto finora inedito della sua infanzia.

Amante dei pancake proteici con marmellata lite, impegnata nelle sue giornate colme di impegni tra una seduta di allenamento intensivo in palestra e un’altra decisamente più rilassante nel centro di medicina estetica di sua fiducia, l’influencer è molto attiva anche nel ramo della moda e in alcuni palinsesti televisivi della rete Mediaset. Ad ogni modo, per la bellissima ventitreenne di origini lombarde, il cuore di oltre 1 milione di follower sul suo Instagram sembrerebbe battere ormai, da immemore tempo, soltanto per lei.

Oggi è una delle influencer più amate. Da piccola era così… La riconoscete?

La riconoscete adesso? Si tratta della meravigliosa Sara Croce. Conosciuta dai telespettatori di “Avanti Un Altro” per il suo ormai storico ruolo di “Bonas“. La modella, inoltre, ha anche ricoperto memorabilmente il ruolo di “Madre Natura” nell’ottava edizione di “Ciao Darwin”.

“Baby me“, scrive Sara nella minimale didascalia al suo ultimo scatto condiviso sui social questa mattina di inizio aprile. L’istantanea diverrà immediatamente virale in rete, e sarà preda di una dolcissima, quanto assai meritata, standing ovation.

Già nelle sue storie, in contemporanea con quest’ultima sua apprezzatissima pubblicazione, la modella dalla bionda chioma aveva già ammesso ironicamente il suo parere a riguardo. L’immagine sarebbe, almeno attenendosi strettamente alla sua opinione, “l’unica foto carina di quando ero piccola“.

“Semplicemente identiche“, replicherà allora una delle molteplici fan di Sara. Una tesi che verrà, in conclusione, ribadita anche da altri utenti. “La natura non ti ha smentita”, scriverà pertanto un secondo ammiratore “bella eri da piccola, bellissima sei da grande“.

Infine, in uno dei suoi interventi più recenti, la nata sotto il segno dei Gemelli aveva anche ricordato l’uscita di nuovi modelli di beachwear realizzati dal noto brand made in Italy, e totalmente indetto in nome dell’assoluta “libertà“, di @camoscollection.