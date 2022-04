Charlene di Monaco dice addio ad Alberto, matrimonio agli sgoccioli. La fuga da Palazzo conferma tutto

La principessa triste fa ancora parlare di lei dopo i lunghissimi mesi di degenza in Svizzera e le nozze sull’orlo dello sfacelo.

Lo scorso 12 marzo la stampa aveva dato notizia che la ex campionessa di nuoto era tornata a Palazzo dopo lunghi mesi di degenza nella clinica svizzera dove era stata ricoverata si presume per depressione e dipendenza da sonniferi.

La notizia invece è stata subito dopo data per falsa, Charlene di Monaco si sarebbe invece rifugiata in solitaria presso la tenuta di Roc Agel, residenza dei Grimaldi in Costa Azzurra dove seguiva una dieta personalizzata per il suo fisico convalescente e una terapia farmacologica prescrittale dai medici.

Lontana dai gemelli Jacques e Gabriella e dal marito Alberto stava trovando l’ennesimo escamotage per allontanarsi dalla Corte, oppressa dalle vicissitudini familiari e dalle cognate Carolina e Stéphanie, con le quali, sembra, Charlene non vada per nulla d’accordo.

Ora trapelano nuove indiscrezioni sul conto della principessa, pare che sia scappata lontano dagli occhi della Corte per rifugiarsi in un altro Paese. Capiamo dove potrebbe essere.

Charlene di Monaco in Corsica? Le voci si fanno insistenti

Sembrava che la sua volontà di restare rinchiusa e sola nella tenuta sopra Montecarlo potesse essere una soluzione temporanea per lei ed i suoi nervi. Questo al fine di rimettersi e poi tornare dalla sua famiglia che la attende a braccia aperte.

Le ultime voci invece vorrebbero che Charlene sia volata in Corsica per allontanarsi ancora di più dalla famiglia Grimaldi e dal Principato. Qualche giorno fa è stata paparazzata all’aeroporto di Nizza, molto magra e patita, avvolta da un grande cappotto scuro, si pensava forse per tornare a Zurigo per nuovi accertamenti in clinica.

Invece oggi arriva la notizia del suo trasferimento nell’Isola anche se la stampa francese, conferma che non ci sono però conferme ufficiali, ma solo ufficiose, che lei si trovi lì al momento. Dove si trova Charlene? Il mistero si infittisce, mentre a Corte il malumore vacilla sempre di più e l’assenza della mamma inizia a farsi sentire soprattutto per i piccoli di 7 anni che la richiedono a gran voce.