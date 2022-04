I vincitori dello scorso Festival di Sanremo sono riusciti a stabilire un nuovo record con “Brividi”. Ecco chi sono riusciti a battere

Per Mahmood e Blanco è tempo di festeggiare un altro grande risultato. Dopo essersi portati a casa la vittoria dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il duo è riuscito a segnare un nuovo record proprio con “Brividi“.

In attesa di rivederli insieme sul palco dell’Eurovision Song Contest, che si terrà dal 10 al 14 maggio a Torino, il pubblico sembra non averne abbastanza di loro. Eppure i contenuti non mancano, l’ultimo ottenuto proprio alcuni giorni fa nel corso del concerto che Blanco ha tenuto a Milano. Tra i volti noti che hanno assistito alla data c’era anche Mahmood che ha voluto mostrare all’amico il suo supporto.

Mahmood e Blanco battono Rocco Hunt: il record stabilito da “Brividi”

Sono passati due mesi dalla vittoria ottenuta sul palco dell’Ariston, eppure dando uno sguardo alla classifica dei brani più venduti in Italia così non sembrerebbe. In vetta alla classifica FIMI, che riportati i dati inerenti alle vendite nel nostro Paese, ci sono ancora una volta Mahmood e Blanco.

LEGGI ANCHE -> Fabri Fibra perde la prima posizione: in classifica FIMI arriva lui

“Brividi“, entrata al primo posto dopo pochi giorni dalla sua pubblicazione, mantiene la prima posizione da ben dieci settimane. Un risultato che ha portato i due artisti a segnare un nuovo record precedentemente segnato da Rocco Hunt e Ana Mena che con la loro “A Un Passo dalla Luna” rimasero al primo posto per nove settimane consecutive.

Sono Mahmood e Blanco a detenere ora il titolo di singolo con il maggior numero di settimane spese in cima alla classifica FIMI, nonostante le uscite discografiche degli ultimi mesi nessuno è stato infatti in grado di surclassarli. Chi riuscirà in questa impresa?

LEGGI ANCHE -> “Ballando con le stelle 2022”, il cast inizia a prendere forma: il primo nome fenomenale

Con questo incredibile traguardo i due artisti si preparano a debuttare sul palco dell’Eurovision Song Contest dove si esibiranno con una versione modificata di “Brividi“. Per regolamento i brani non possono superare la durata di 3 minuti e questo ha portato Mahmood e Blanco ad apportare dei piccoli cambiamenti al brano che per l’occasione durerà 2 minuti e 55 secondi.