Stefania Orlando, versione floreale è irresistibile: la scollatura generosa poi, un colpo al cuore – FOTO

Stefania Orlando incanta tutti con la sua carrellata di foto che la vedono perfetta, come sempre.

Il tempo passa per tutti o quasi. Stefania Orlando è la chiara manifestazione che il tempo a volte non scalfisce minimamente la bellezza ed il fascino. Peculiarità della conduttrice che abbiamo potuto appurare nella sua ultima partecipazione a “Tale&Quale” dove, performance dopo performance ha dato adito a momenti belli e intriganti.

Le sue esibizioni si sono alternate passando da un genere ad un altro, da Mina a Lady Gaga solo per fare un confronto: due mondi ed epoche diverse ma che la conduttrice studiando e credendo nelle sue capacità, è riuscita a portare del contenuto di qualità. Adesso lo show del venerdì sera è solo un grande e bel ricordo per la Orlando ma sui social di tanto in tanto riaffiora.

Stefania Orlando, il floreale non perdona: fantastica

