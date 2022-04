Le condizioni della Regina Elisabetta continuano ad allarmare la Royal Family e tutti i sudditi. Quello che sta accadendo è inaspettato, preoccupazione alle stelle.

Manca sempre meno ai 96 anni della Regina Elisabetta. Il prossimo 21 aprile la Sovrana festeggia il compleanno, in questo 2022 per lei molto significativo essendo il 70essimo trascorso sul trono. Un anno che sarebbe dovuto essere ricco di soddisfazioni e festeggiamenti per l’importante traguardo, ma che sembra invece essere partito con il piede sbagliato.

Le problematiche di salute hanno infatti accompagno Sua Maestà già dai primi mesi. Se già nel 2021 aveva dovuto rallentare le attività a fronte di criticità fisiche, le cose sono inesorabilmente peggiorate.

A complicare tutto il Covid abbattutosi sulla Royal Family nelle scorse settimane. Se prima è stata la volta del Principe Carlo, all’appello non sono mancate la Regina e Camilla, ammalatesi pure loro. Se una guarigione abbastanza immediata ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai sudditi, le cose per la Regina non sono migliorate.

Cancellati molti impegni reali, sembra che dal bastone sia passata alla sedia a rotelle, unico mezzo che le permette di muoversi. Se molti eventi sono sfumati nella sua agenda, non ha rinunciato alla commemorazione della morte del Principe Filippo, mancato il 9 aprile 2021. Dopo questa toccante ricorrenza, un’altra tempesta si è abbattuta sulla reale a un passo dai suoi 96 anni.

Regina Elisabetta, retroscena clamoroso sul suo stato di salute: Royal Family in ansia

Le condizioni della Regina Elisabetta hanno fatto scattare l’allarme in queste ore. La sua salute sta peggiorando, facendo salire l’ansia tra la Royal Family.

Oltre ai problemi motori, sta affrontando una grande stanchezza. Esausta e indebolita a minare le sue condizioni già fragili una pesante situazione: Sua Maestà sta facendo i conti con il long Covid, effetto legato in particolare alle varianti.

Nonostante sia guarita da un mese, ancora oggi non si sente bene riscontrando molta debolezza e gettando i familiari nella preoccupazione. A questi si aggiungo i sudditi speranzosi di vederla di nuovo in forma per festeggiare i 96 anni e i 70 trascorsi sul trono.

Tuttavia se già prima era in bilico la sua presenza agli eventi in occasione del Giubileo di Platino, questa situazione insorta sembra metterla ancora più di dubbio.