Antonella Fiordelisi ha trascorso una vacanza da urlo e condivide con i fan alcuni momenti del suo viaggio strepitoso

La modella e influencer Antonella Fiordelisi è un concentrato di energia e sensualità che non ha perso occasione di mostrare durante l’ultima vacanza.

Per qualche vip l’estate è arrivata in anticipo e dopo due anni in standby, c’è chi non ha perso tempo ed ha preso il primo volo per posti afrodisiaci. Antonella Fiordelisi è una di questi. Sui social, ha appena pubblicato un video di un viaggio che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Antonella Fiordelisi, tra un bikini e l’altro: che schianto – VIDEO

Antonella Fiordelisi ha appena pubblicato un video dove mostra alcuni momenti della vacanza fatta Sharm El Sheikh. Irresistibile, strepitosa, l’influencer sfoggia una serie di bikini e outfit che lasciano tutti senza parole.

Il deserto e un paesaggio unico fanno da cornice alla sua bellezza che non passa inosservata.

Così scrive: “Vacanza indimenticabile” e sotto al post arrivano immediatamente i messaggi da parte dei fan come: “Semplicemente assurda” e poi ancora “Immagino che vacanza complimenti alla bellissima e unica Antonella Fiordelisi”.

Tra i vari scatti c’è quello sul cammello che non passa inosservato tanto che qualcuno ha commentato: “Neanche il cammello resiste alla tua bellezza”.

Dopo la vacanza, quale sarà il suo prossimo step? C’è chi vorrebbe rivederla in televisione in qualche programma, ma per il momento non ci sono informazioni al riguardo. Qualche tempo fa è stata alla conduzione della trasmissione “Tiki Taka“, ma sembra che adesso abbia voglia di dedicarsi ai social.

Il suo profilo Instagram è un concentrato di energia e sensualità, qualità racchiuse in ogni foto che condivide con i fan che la supportano e sostengono in ogni situazione. Ha solo ventiquattro anni ma ha già tante esperienze professionali alle spalle e tanti progetti da realizzare.