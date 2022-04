Barbara D’Urso è pronta per un nuovo appuntamento di “La Pupa e il Secchione” e sui social spuntano le prime foto

Settimana dopo settimana, Barbara D’Urso condivide con il pubblico i suoi outfit delle serate di “La Pupa e il Secchione” e ogni volta si lascia andare a scatti strepitosi.

Tacchi a spillo, sguardo ammiccante e un fisico da fare invidia. La regina dei salotti televisivi è sempre sul pezzo e non può fare a meno del suo lavoro che nel corso degli anni l’ha fatta conoscere ai telespettatori che, nel bene e nel male, la seguono.

Barbara D’Urso, senza veli ma col cuore – FOTO

Solare, intraprendente e sempre pronta a mettersi in gioco, Barbara D’Urso è un vulcano in eruzione che a testa alta continua la sua carriera televisiva. “La Pupa e il Secchione” si sta rivelando un vero successo e sono in tanti a parlarne.

La conduttrice per l’occasione sfoggia ogni settimana outfit strepitosi che lasciano tutti a bocca aperta. Per questa sera ha anticipato qualcosa di corto e appariscente. Tacchi a spillo, gambe scoperte e una pelliccia che le copre il minimo indispensabile.

“Cominciamo così” ha scritto sotto al post che ha già fatto il giro del web. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare con messaggi come: “Farei una firma per arrivare in forma cosi a 65 anni, tanto di cappello“. Qualcun altro ha aggiunto: “Bellezza assurda, gambe da capogiro”.

Passano gli anni ma la conduttrice partenopea sa come mantenersi in forma e come attirare l’attenzione del pubblico che non rinuncia a seguirla, a volte criticarla e altre a supportarla. Dopo “La Pupa e il Secchione” riuscirà a riprendersi un posto in prima serata su Canale 5? C’è chi fa il tifo per lei, Mediaset cambierà idea sul suo conto?